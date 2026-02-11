M jak miłość, odcinek 1915: Dramatyczny poród Kasi w cieniu wypadku! Po katastrofie nie będzie przy niej rannego Mariusza

Małgorzata Pala
2026-02-11 20:13

Do porodu Kasi (Paulina Lasota) w 1915 odcinku "M jak miłość" dojdzie w cieniu skomplikowanych wydarzeń i tragedii, która zmieni wszystko! Była żona Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) całą ciążę udaje, że nosi pod sercem córeczkę Mariusza (Mateusz Mosiewicz). Architekt wręcz obsesyjnie broni ukochanej, jest zazdrosny o jej kontakty z innymi, a w szczególności z Karskim. Już w 1915 odcinku "M jak miłość" Kasia zacznie rodzić, ale to nie będzie upragniony, piękny moment. Wszystko przez dramatyczny wypadek, przez który Mariusz nie dojdzie do szpitala...

"M jak miłość" odcinek 1915 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kasia zacznie rodzić w 1915 odcinku "M jak miłość"! Do porodu dojdzie w szokujących okolicznościach, które zmienią wszystko. Karska do końca będzie podtrzymywać wersję, że biologicznym ojcem dziecka jest Mariusz. To on był przy niej całą ciążę, martwił się i dbał o ukochaną. Może w pewnym momentach aż za bardzo, bo zachowanie Sanockiego czasem przypominało wręcz obsesję. Chciał kontrolować Kasię i nawet nie ukrywał silnej zazdrości o Jakuba i ich częste kontakty.

Poród Kasi w 1915 odcinku "M jak miłość" w cieniu wypadku

Kasia zacznie rodzić, ale Mariusza nie będzie obok. Wszystko przez wypadek architekta, przez który mężczyzna trafi do szpitala. Nie będzie mógł być w najważniejszym momencie z ukochaną. Nie wesprze jej w trudnych chwilach, ponieważ sam wyląduje w szpitalnym łóżku. Wypadek prawdopodobnie nie zagrozi życiu Sanockiego, ale będzie musiał zostać pod obserwacją specjalistów.

Kasia podczas porodu w 1915 odcinku "M jak miłość" nie uświadczy obecności Mariusza na sali porodowej. Miejsce architekta zajmie były mąż...

Kasia urodzi zdrową córkę Zosię w 1915 odcinku "M jak miłość"

Zdradzamy, że poród Kasi zakończy się pomyślnie. Mimo wypadku, przez który Mariusz nie pojawi się w tak ważnym momencie na sali porodowej, lekarka nie straci sił do działania. Dzielnie urodzi swoje pierwsze dziecko. Dziewczynka okaże się zdrowa i będzie miała na imię Zosia. 

W tak wzruszającej chwili Kasi będzie towarzyszył Jakub. To on przywita na świecie swoją córkę. Oczywiście nie dowie się, że noworodek to jego dziecko, a nie Mariusza. Sanocki nie da rady być przy Kasi i córce, która nawet nie jest jego. Dzięki sfałszowanym testom DNA oraz mąceniu Kasi, obaj panowie żyją w niewiedzy. Mariusz zobaczy dziecko prawdopodobnie dopiero wtedy, kiedy wyjdzie ze szpitala po wypadku i sam będzie w stanie normalnie funkcjonować. W chwili porodu w 1915 odcinku "M jak miłość" u boku Kasi znajdzie się Jakub.

