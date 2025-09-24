M jak miłość, odcinek 1879: Psychopata Radek uderzy córkę Izy i zwali całą winę na nią. Obieca, że pójdzie na terapię - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1879 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wybuch agresji Radka, którego Iza doświadczy w 1879 odcinku "M jak miłość" z powodu zniszczonej koszuli przerazi Maję! Córka Izy i Marcina (Mikołaj Roznerski) stanie w obronie matki, gdy ojczym urządzi jej kolejną awanturę. Majka pośpieszy Izie z pomocą i właśnie wtedy nieobliczalny Radek ją uderzy. Odepchnie 8-letnią dziewczynkę tak mocno, że Maja upadnie na podłogę i uderzy się w głowę.

Iza wyrzuci Radka z domu w 1879 odcinku "M jak miłość"

Przerażona Iza w 1879 odcinku "M jak miłość" od razu otoczy córkę opieką, nie pozwoli na to, żeby psychol Radek się do niej zbliżył. Zażąda od męża, aby jak najszybciej opuścił ich dom. Wówczas bezczelny tyran przypomni, że jest u siebie i nigdzie się nie wybiera.

- To się stało przypadkiem... Ja przepraszam... - Wynoś się stąd! - krzyknie Iza. - Słucham? - Wynoś się stąd! - To ciekawa propozycja, tylko tak się składa, że to jest moje mieszkanie...

Iza z córką ukryje się przed Radkiem i w 1879 odcinku "M jak miłość" wezwie na pomoc Kamę

Ze strachu przed kolejnym atakiem Radka w 1879 odcinku "M jak miłość" Iza ukryje się z Mają w pokoju dziecięcym. Będą wtedy same, bo Szymek (Staś Szczypiński) wyjedzie akurat na obóz szkolny. Na szczęście Iza szybko wezwie pomoc. Do Marcina się nie dodzwoni, ale zaalarmuje Kamę (Michalina Sosna), żeby przyjechała po nią i Majkę.

Tak Radek będzie przepraszał Izę i Maję w 1879 odcinku "M jak miłość"

W tym czasie w 1879 odcinku "M jak miłość" skruszony psychopata Radek, siedząc pod drzwiami zamkniętego pokoju, będzie się tłumaczył z tego, co zrobił Izie i jej córce.

- Maja, przepraszam, słyszysz? Iza naprawdę nie chciałem. Dobrze wiesz, że nie chciałem... Zawsze potrafisz tak mnie wyprowadzić z równowagi, wkurzyć, że tracę nad sobą panowanie. Ja wiem, że to była tylko koszula. Co z tego, że najdroższa... To nieważne! Obiecuję, że się poprawię! Postanowiłem już, że pójdę na terapię, słyszysz? Co wy tam robicie? Poważnie? Barykadę? No nie Iza, nie róbcie ze mnie jakiegoś świra!

Przeprosiny Radka w 1879 odcinku "M jak miłość" nie przekonają Izy, by dała mężowi jeszcze jedną szansę. Już więcej nie narazi dzieci na niebezpieczeństwo! Nie pozwoli, żeby Maja i Szymek stali się ofiarami psychola.

- Jeszcze jedno... Już nie wierzę w żadne twoje słowo i nie boję się żadnej twojej groźby! - rzuci do Radka na pożegnanie Iza.

Iza z Mają zamieszka u Marcina w 1879 odcinku "M jak miłość"

Po odejściu od Radka w 1879 odcinku "M jak miłość" Iza zatrzyma się w mieszkaniu Marcina na jedną noc. Znajdzie bowiem mieszkanie u koleżanki. Obieca byłemu mężowi, że nie dopuści do tego, by Mai i Szymkowi stała się krzywda, że odtąd z Radkiem będzie rozmawiała tylko za pośrednictwem prawnika. A to oznacza rozwód Izy z psychopatą.