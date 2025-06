M jak miłość

M jak miłość. Ślub Kamy i Marcina to dopiero początek niespodzianek! Aleksandra wygadała się jako pierwsza - ZDJĘCIA

To już pewne, że Kama (Michalina Sosna) i Marcin (Mikołaj Roznerski) w "M jak miłość" w następnym sezonie wezmą ślub! Dowodem na to są zdjęcia z planu serialu nie tylko ze ślubu z Urzędu Stanu Cywilnego w Konstancinie w pięknej willi Kamilin, ale także z wesela w bistro "Nasz Zielony Sad". Na tym jednak ślubne niespodzianki się nie skończą. Rąbka tajemnicy uchyliła Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska). Matka Marcina już teraz wyjawiła, że na ślubie Kamy i Marcina w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej dojdzie do ważnych wydarzeń i splątania wielu wątków. Zobacz ZDJĘCIA zza kulis serialu.