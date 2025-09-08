M jak miłość, odcinek 1879: Marcin nakryje Martynę z Jakubem i nie wytrzyma z zazdrości! Zacznie mu robić wymówki

"M jak miłość" odcinek 1879 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1879 odcinku "M jak miłość" Martyna nie przestanie wspierać Jakuba i otoczy go troską nie tylko po jego rozstaniu, a nawet rozwodzie z Kasią, ale także i później. Szczególnie, iż doskonale będzie wiedziała, jak będzie czuł się w takiej sytuacji i jak ważne będzie mieć to, aby mieć kogoś, kto będzie powstrzymywał od głupich pomysłów, jak miało to miejsce w jej przypadku.

Oczywiście, Wysocka nie będzie chciała, aby Karski popełnił jej błędy, dlatego nie tylko uratuje go tuż przed rozprawą, ale i w jej trakcie. Jednak to wcale nie będzie koniec, gdyż w 1879 odcinku "M jak miłość" pozostanie z nim dłużej!

Widok Martyny i Jakuba zaboli Marcina w 1879 odcinku "M jak miłość"!

Mimo tego, iż sama w 1879 odcinku "M jak miłość" wciąż nie przestanie myśleć o Marcinie, który przecież dopiero co zaręczy się z Kamą (Michalina Sosna) i będzie planował ich ślub. Choć widok Martyny w towarzystwie Jakuba wszystko zweryfikuje i sprawi, że i Chodakowski nie będzie tego taki pewien, gdyż poczuje ukłucie zazdrości jak tylko natknie się na swoją byłą kochankę, która wciąż będzie trenować u boku jego przyjaciela!

I ich bliskość w 1879 odcinku "M jak miłość" znów mocno go dotknie! Do tego stopnia, że nie ujdzie to uwadze Jakuba, który od razu postanowi rozmówić się z Marcinem i mu to wypomni. Szczególnie, że przecież jego przyjaciel będzie planował ślub z Kamą, która w tym samym czasie będzie mierzyć suknie na ich uroczystość.

Wysocka i Karski wciąż będą tylko przyjaciółmi w 1879 odcinku "M jak miłość"!

A jego i Martynę w 1879 odcinku "M jak miłość" nie będzie łączyć nic więcej, jak tylko przyjaźń, którą z resztą już wcześniej Wysocka jasno nakreśli. Tym bardziej, że sama wciąż będzie zakochana w Marcinie, przez co nie będzie brać Jakuba pod uwagę pod względem związkowym.

Szczególnie, że i on nie będzie w stanie tak szybko pocieszyć się po Kasi, która zostawiła go dla kochanka Mariusza (Mateusz Mosiewicz)! Ale on nie będzie taki sam jak ona, w związku z czym w 1879 odcinku "M jak miłość" nie poszuka od razu pocieszenia u Martyny! A już na pewno nie w takim sensie, co Karska!