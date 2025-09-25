M jak miłość, odcinek 1879: Iza po odejściu od Radka zamieszka u Marcina. Będzie chciał chronić ją i dzieci - ZDJĘCIA,

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-09-25 14:30

W 1879 odcinku "M jak miłość" Iza (Adriana Kalska) i Marcin (Mikołaj Roznerski) zamieszkają razem. W dramatycznych okolicznościach ona odejdzie od Radka (Philippe Tłokiński), który podczas kolejnej kłótni uderzy Maję (Laura Jankowska), a Chodakowski otoczy opieką byłą żonę i ich córkę! Ponieważ Iza i dzieci nie będą mieli gdzie się podziać, Marcin zaproponuje, żeby zostali u niego i Kamy (Michalina Sosna). Nieoczekiwanie Iza w 1879 odcinku "M jak miłość" weźmie sprawy w swoje ręce i znajdzie sobie mieszkanie. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1879 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Małżeństwo Izy i Radka w 1879 odcinku "M jak miłość" skończy się, gdy nieobliczalny psychopata posunie się do przemocy wobec Mai. Córka Izy i Marcina stanie ojczymowi na drodze, by obronić przed nim mamę i to ona będzie kolejną ofiarą potwora. Jak dotąd Radek podniósł rękę tylko na Izę. Wystarczy pretekst, źle wyprana koszula, a Radek nie tylko wybuchnie wściekłością, zmiesza Izę z błotem, ale także uderzy Maję. 

Iza odejdzie od Radka w 1879 odcinku "M jak miłość"

W tym momencie Iza w 1879 odcinku "M jak miłość" zapomni w końcu o uległości wobec Radka. Wyrzuci męża z domu, lecz ona uzna, że skoro mieszkanie jest jego, to nigdzie się nie wyniesie. W efekcie Iza spakuje walizki i zabierze Maję z dala od psychopaty, który stanowi dla nich zagrożenie. Z pomocą Kamy i Anety (Ilona Janyst) znajdzie schronienie w mieszkaniu Marcina. 

Marcin przygarnie Izę i dzieci w 1879 odcinku "M jak miłość"

Wstrząśnięty problemami Izy Marcin w 1879 odcinku "M jak miłość" uzna, że musi bronić byłej żony i dzieci przez takim psycholem jak Radek. Jednak Iza go powstrzyma. Wyjaśni Chodakowskiemu, że Radek uderzył Maję przypadkiem, ale odtąd i córka i syn Szymek (Staś Szczypiński) nie będą mieli z nim żadnego kontaktu.

Czy Iza i Marcin zamieszkają znów razem od 1879 odcinka "M Jak miłość"?

W 1879 odcinku "M jak miłość" Iza zapowie też rozwód z Radkiem! W tej sytuacji Marcin zaproponuje, żeby razem z dziećmi zamieszkała u niego. Chociaż za niespełna miesiąc bierze ślub z Kamą. 

- Iza, zostańcie tutaj tak długo, jak będziecie chcieli, dobra? Jak wróci Szymek, to po prostu pójdzie spać na kanapę, a potem coś pomyślimy...

- Marcin, dziękuję za propozycję, ale już ogarnęłam mieszkanie. Moja koleżanka miała od dawna do wynajęcia poddasze domu, więc się z nią umówiłam i jutro się tam przeniesiemy - Iza dość szybko znajdzie mieszkanie. 

- To ja zapłacę za to mieszkanie - zaproponuje Marcin. 

- No co ty? Zwariowałeś? Ja mam swoje oszczędności. Poza tym wracam do pracy na pełen etat. I do roli matki... Też na pełen etat... Gdy Majka dzisiaj ruszyła mi z pomocą, to... A to ja powinnam chronić moje dzieci, a nie one mnie... Przepraszam... - wyzna Chodakowskiemu była żona.

