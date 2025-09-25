M jak miłość, odcinek 1879: Iza odejdzie od Radka i zamieszka u Marcina. Będzie chciał chronić ją i dzieci - ZDJĘCIA,

"M jak miłość" odcinek 1879 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Małżeństwo Izy i Radka w 1879 odcinku "M jak miłość" skończy się, gdy nieobliczalny psychopata posunie się do przemocy wobec Mai. Córka Izy i Marcina stanie ojczymowi na drodze, by obronić przed nim mamę i to ona będzie kolejną ofiarą potwora. Jak dotąd Radek podniósł rękę tylko na Izę. Wystarczy pretekst, źle wyprana koszula, a Radek nie tylko wybuchnie wściekłością, zmiesza Izę z błotem, ale także uderzy Maję.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1879: Horror w domu Izy i Radka! Uderzy jej córkę Maję, bo zniszczy mu koszulę - ZDJĘCIA

Iza odejdzie od Radka w 1879 odcinku "M jak miłość"

W tym momencie Iza w 1879 odcinku "M jak miłość" zapomni w końcu o uległości wobec Radka. Wyrzuci męża z domu, lecz ona uzna, że skoro mieszkanie jest jego, to nigdzie się nie wyniesie. W efekcie Iza spakuje walizki i zabierze Maję z dala od psychopaty, który stanowi dla nich zagrożenie. Z pomocą Kamy i Anety (Ilona Janyst) znajdzie schronienie w mieszkaniu Marcina.

Marcin przygarnie Izę i dzieci w 1879 odcinku "M jak miłość"

Wstrząśnięty problemami Izy Marcin w 1879 odcinku "M jak miłość" uzna, że musi bronić byłej żony i dzieci przez takim psycholem jak Radek. Jednak Iza go powstrzyma. Wyjaśni Chodakowskiemu, że Radek uderzył Maję przypadkiem, ale odtąd i córka i syn Szymek (Staś Szczypiński) nie będą mieli z nim żadnego kontaktu.

Czy Iza i Marcin zamieszkają znów razem od 1879 odcinka "M Jak miłość"?

W 1879 odcinku "M jak miłość" Iza zapowie też rozwód z Radkiem! W tej sytuacji Marcin zaproponuje, żeby razem z dziećmi zamieszkała u niego. Chociaż za niespełna miesiąc bierze ślub z Kamą.

M jak miłość. Kama i Marcin po ślubie przyjmą Izę do swojej rodziny? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.