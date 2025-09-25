M jak miłość, odcinek 1878: Paweł po pobiciu Dominika zatrzymany na policji! Sprawca wypadku zacznie mu grozić - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Śledztwo policji w sprawie wypadku Franki i Pawła nie skończy się w 1878 odcinku "M jak miłość", ale Dominik Walat nie usłyszy żadnych zarzutów, nie zostanie aresztowany jako winny tragedii Zduńskich. Dlaczego? Bo nie będzie przeciwko niemu żadnych dowodów, śladów kolizji samochodu Pawła z quadem Walata ani świadków wypadku.

Ojciec Dominika Walata w 1878 odcinku "M jak miłość" załatwi mu alibi i prawnika

Bogaty ojciec nastoletniego kierowcy quada w 1878 odcinku "M jak miłość" postara się o żelazne alibi dla Dominika i najlepszego prawnika. Walat senior zapłaci nawet za fałszywe zeznania kolegi syna, który powiedział policji, że w dniu wypadku, 28 kwietnia, Dominik leżał chory w domu, a on go odwiedził. Niestety nawet Paweł nie będzie pewny, że to Dominik zajechał mu drogę quadem, bo będzie miał tylko przebłyski wspomnień z wypadku.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1878: Paweł przypomni sobie Dominika i pobije sprawcę wypadku! Walat oskarży Zduńskiego o napad? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Dominik przesłuchiwany przez policję w 1878 odcinku "M jak miłość" nie przyzna się do winy!

Wezwany na przesłuchanie Dominik w 1878 odcinku "M jak miłość" odpowie na pytania Natalki i Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg) w towarzystwie prawnika. Cały czas kłamiąc, że nie ma nic wspólnego z wypadkiem Zduńskim, że policja się na niego uwzięła, a on jest niewinny. Adwokat Walata przypomni funkcjonariuszom, że nie ma podstaw, by postawić chłopakowi zarzuty.

Pewny siebie, bezczelny Dominik zakpi z policji nawet, gdy w 1878 odcinku "M jak miłość" Natalka wspomni o nagraniu monitoringu z pubu pod Grabiną, gdzie Walat był widziany, jak pił piwo tuż przed wypadkiem. A potem wsiadł na quada!

Paweł w 1878 odcinku "M jak miłość" rozpozna w Dominiku sprawcę wypadku

Przypadkiem sprawi, że w 1878 odcinku "M jak miłość" już po przesłuchaniu Dominika Paweł wpadnie na niego przed sklepem w Grabinie. Zduński nagle odzyska pamięć! Wspomnienia z wypadku powrócą, Paweł rozpozna twarz Dominik i rzuci się na winnego z pięściami. Brutalnie pobije Walata, który nagle przyzna się do spowodowania wypadku.

M jak miłość ZWIASTUN. Paweł pobije Dominika Walata! Będzie miał kłopoty przez sprawcę wypadku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Gnoju, omal nie zabiłeś mi dziecka i żony!!! - Nie chciałem!… Straciłem panowanie nad quadem…

Pobity Dominik w 1878 odcinku "M jak miłość" zacznie grozić Pawłowi

Oszalałego z gniewu Pawła w 1878 odcinku "M jak miłość" powstrzyma dopiero Staszek Popławski (Sławomir Holland), który upewni Zduńskiego, by nie robił głupstw i nie pogarszał sprawy. Bójka zakończy się na posterunku policji, gdzie pobity Dominik zacznie Pawłowi grozić.

- Odpowiesz za to! Mój ojciec cię załatwi! - Dominik będzie bardzo pewny siebie. - Adwokat jest w drodze. Adam prosił, żebyście czekali u niego w gabinecie. Zaraz będzie... - przekaże Natalka. - A co z nim? Rzucił się na mnie! To jakiś wariat! - młody Walat zacznie się domagać aresztowania Pawła. - Paweł, dlaczego to zrobiłeś? - Przecież ten gnój prawie zabił moją żonę i syna! - Młody pojedzie na obdukcję, Walat wniesie oskarżenie. Będziesz miał kłopoty. Naprawdę poważne kłopoty... - ostrzeże kuzyna Natalka.