M jak miłość, odcinek 1878: Franka nie wytrzyma dłużej w szpitalu bez Antosia! Rozłąka z synem będzie nie do zniesienia - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-09-24 12:15

W 1878 odcinku "M jak miłość" Franka (Dominika Kachlik) nie wyjdzie jeszcze ze szpitala, a to oznacza, że nie zobaczy Antosia (Mark Myronenko). Synem Zduńskim nadal będzie się zajmowała Marysia (Małgorzata Pieńkowska), ale przedłużająca się rozłąka z dzieckiem stanie się dla Franki nie do zniesienia. Paweł (Rafał Mroczek) każdą chwilę będzie spędzał z żoną w szpitalu w Gródku, pocieszając Frankę, że niebawem zobaczy Antosia, że znów będą wszyscy razem. W końcu w 1878 odcinku "M jak miłość" Franka zapyta Artura Rogowskiego (Robert Moskwa) jak długo będą ją tu jeszcze trzymać. To co usłyszy wcale jej się nie spodoba...

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Pobyt Franki w szpitalu w 1878 odcinku "M jak miłość" przedłuży się, bo żona Pawła nie tak szybko dojdzie do siebie po poważnej operacji naprawienia uszkodzonej aorty! Wskutek wypadku pod Grabiną Franka omal nie umarła, więc nic dziwnego, że leczenie w szpitalu nie zakończy się w ciągu kilku dni. Szczególnie, że u Franki wystąpią pierwszy objawy stresu pourazowego, traumy po wypadku. Zacznie mieć koszmary, w których wciąż będzie widziała rozpędzonego kierowcę quada.

Franka w 1878 odcinku "M jak miłość" wciąż nie zobaczy syna Antosia!

Na domiar złego rozłąka z synem w 1878 odcinku "M jak miłość" źle wpłynie na Frankę, która nie poradzi sobie z tym, że nie może zobaczyć Antosia. Paweł spróbuje podnieść żonę na duchu, ale na niewiele się to zda.  

- Już chcę do domu... Artur ma dziś przyjść z wizytą. Może go jakoś wypytam, jak długo chcą mnie tu trzymać...

- Wyjdziesz, jak będziesz gotowa - uspokoi żonę Paweł.

- Ale ja jestem gotowa! Jestem wściekła... Przez jakiegoś kretyna Antoś mógł nie mieć mamy...

- A co ja mam powiedzieć?

- Opowiedz mi coś o Antosiu... Albo pokaż ten filmik z wczoraj... Moje słoneczko... Tak za nim tęsknię... - Franka wzruszy się oglądając nagranie z synkiem, którym teraz będzie się opiekowała babcia Marysia. 

Kiedy Franka wyjdzie ze szpitala? Artur w 1878 odcinku "M jak miłość" poda termin powrotu do domu

Odwiedziny Rogowskiego u Franki w 1878 odcinku "M jak miłość" przyniosą dobre wieści dla żony Pawła! Artur, który będzie miał akurat dyżur na oddziale interny szpitala w Gródku przekaże Zduńskiej, że nowe badania, angio aorty, wyszły dobrze i za kilka dni wyjdzie ze szpitala. Franka wyzdrowieje, ale czeka ją jeszcze kolejny pobyt w szpitalu za miesiąc na kontrolnych badaniach. 

