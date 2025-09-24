M jak miłość, odcinek 1878: Franka nie wytrzyma dłużej w szpitalu bez Antosia! Rozłąka z synem będzie nie do zniesienia - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1878 odcinku "M jak miłość" Franka (Dominika Kachlik) nie wyjdzie jeszcze ze szpitala, a to oznacza, że nie zobaczy Antosia (Mark Myronenko). Synem Zduńskim nadal będzie się zajmowała Marysia (Małgorzata Pieńkowska), ale przedłużająca się rozłąka z dzieckiem stanie się dla Franki nie do zniesienia. Paweł (Rafał Mroczek) każdą chwilę będzie spędzał z żoną w szpitalu w Gródku, pocieszając Frankę, że niebawem zobaczy Antosia, że znów będą wszyscy razem. W końcu w 1878 odcinku "M jak miłość" Franka zapyta Artura Rogowskiego (Robert Moskwa) jak długo będą ją tu jeszcze trzymać. To co usłyszy wcale jej się nie spodoba...