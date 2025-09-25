M jak miłość, odcinek 1878: Franka nie wyjdzie ze szpitala zbyt szybko! Rogowski nie wypuści żony Pawła do domu w takim stanie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Operacja Franki skończyła się sukcesem, lecz w 1878 odcinku "M jak miłość" żona Pawła nadal nie dojdzie do siebie po poważnym zabiegu,który uratował jej życie po wypadku. Chociaż będzie próbowała wmówić Zduńskiemu, że już czuje się dobrze, to on nie da się nabrać. Psychicznie Franka będzie wciąż w kiepskiej formie. Nie zapomni o wypadku, zaczną ją prześladować koszmary z kierowcą quada, który mógł zabić ją, Pawła i ich syna Antosia. Zupełnie jakby Franka zmagała się z powypadkową traumą.

Franka będzie chciała wyjść ze szpitala w 1878 odcinku "M jak miłość"

Rozłąka z Antosiem w 1878 odcinku "M jak miłość" źle wpłynie na Frankę. Nie zobaczy jeszcze syna, a zdjęcia i filmiki, które będzie jej pokazywał Paweł nie ukoją tęsknoty matki. Wreszcie Franka powie mężowi, że chce jak najszybciej wyjść ze szpitala w Gródku i być w domu z synkiem.

- Już chcę do domu... Artur ma dziś przyjść z wizytą. Może go jakoś wypytam, jak długo chcą mnie tu trzymać... - Wyjdziesz, jak będziesz gotowa - uspokoi żonę Paweł. - Ale ja jestem gotowa! Jestem wściekła... Przez jakiegoś kretyna Antoś mógł nie mieć mamy... - doda Franka, która nie poradzi sobie z traumą po wypadku.

Kiedy Franka wyjdzie ze szpitala? Diagnoza Rogowskiego w 1878 odcinku "M jak miłość"

Wizyta Rogowskiego w 1878 odcinku "M jak miłość" da France nadzieję na to, że wyjdzie ze szpitala w ciągu kilku dni. Niestety Artur uprzedzi Zduńską, że wiele zależy od wyników badań i kontroli po operacji. Przecież życie Franki było zagrożone, mogła się wykrwawić po wypadku, bo miała uszkodzoną aortę. Po tak skomplikowanej operacji musi dać sobie czas na powrót do zdrowia i pełni sił. To dlatego lekarz internista ze szpitala w Gródku nie będzie chciał wypuścić Franki do domu, nawet "po znajomości".