M jak miłość, odcinek 1878: Dorota i Bartek wyprowadzą się z Grabiny. To milionerka podejmie decyzję o kupnie domu po rodzicach - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1878 - poniedziałek, 29.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wyprowadzka Doroty i Bartka z Grabiny w 1878 odcinku "M jak miłość" będzie już przesądzona! Ze względu na żonę Lisiecki postanowi iść na ustępstwa i zgodzi się opuścić wieś, gdzie zaczęła się historia ich miłości, gdzie byli razem tacy szczęśliwi. Po wygranej walce z chorobą Dorota doszła do wniosku, że nie ma co odkładać na później realizacji marzeń. Jednym z jej pragnień jest zakup domu po rodzicach w Podkowie Leśnej, posiadłości położonej na obrzeżach miasta, gdzie wychowywała się jako dziewczynka.

Dorota kupi dom po zmarłych rodzicach w Podkowie Leśnej

Ponieważ milionerkę stać na to, żeby kupić kolejny dom, Bartek nie protestował, kiedy w 1876 odcinku "M jak miłość" ukochana zaskoczyła go rewelacją o zakupie domu po rodzicach w Podkowie Leśnej, inwestycji, która będzie ją słono kosztowała. Nie chciała podejmować żadnych decyzji bez Bartka, lecz on uznał, że jego miejsce jest tam, gdzie jest Dorota, więc zgodził się na przeprowadzkę.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1883: Dorota i Bartek zostaną rodzicami. W końcu spełni się ich marzenie o dziecku - ZDJĘCIA

To Dorota w 1878 odcinku "M jak miłość" zdecyduje o wyprowadzce z Bartkiem z Grabiny

W 1878 odcinku "M jak miłość" Bartek przekaże Tadeuszowi, że dom rodziców Doroty lada moment stanie się jej własnością. A to oznacza, że razem z żoną opuści Grabinę.

M jak miłość. Takie relacje mają Dorota i Bartek poza planem. Serialowe małżeństwo nie umie tego ukryć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Kupiliście już ten dom po rodzicach Doroty? - zapyta Tadzio, bo przed szczytem sezonu letniego nie może przecież stracić ogrodnika.

- Jesteśmy na etapie załatwiania tych wszystkich formalności...

- Ale przenosicie się tam? Przepraszam, że pytam, ale chodzi o to, że zastanawiam się, jak będziesz dojeżdżał...

- To jest 15 km... Zresztą to decyzja Doroty. Ja żyję tu i teraz. Żyję chwilą. Cieszę się z tego, co jest... Wiesz, że budzę się koło niej, że ona w ogóle jest, że to nie jest sen... - uspokoi przyjaciela Bartek.

- Jesteśmy szczęściarzami, obaj... - stwierdzi Tadeusz.

Bartek w 1878 odcinku "M jak miłość" ostrzeże Tadeusza, że musi być czujny

Niespodziewanie w 1878 odcinku "M jak miłość" Tadzio wspomni Bartkowi o tym, że i on odetchnął z ulgą, bo chora psychicznie Ola (Justyna Karłowska), która wysyłała do niego listy z pogróżkami i SMS-y nie zagrozi więcej rodzinie Kiemlicza. Okaże się, że nieobliczalna psychopatka znów została zamknięta w szpitalu psychiatrycznym. Odwiedzili ją tam nawet policjanci, Natalka (Dominika Suchecka) i Adam Karski (Patryk Szwichtenberg).