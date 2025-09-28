M jak miłość, odcinek 1883: Radosna nowina u Doroty i Bartka! W końcu spełni się ich marzenie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1883 odcinku "M jak miłość" u Doroty i Bartka zapanuje ogromna radość, gdy dowiedzą się, że zostali zakwalifikowani na szkolenie dla rodzin adopcyjnych! A to dlatego, że będzie to równoznaczne z tym, że pozytywnie przeszli wstępną kwalifikację, ocenę psychologiczną i złożyli odpowiednie dokumenty, dzięki czemu, jak wszystko dobrze się potoczy, to niebawem będą mogli zostać rodzicami, gdyż pozostanie im już tylko po nim wywiad adopcyjny, pozytywna opinia i kwalifikacja do adopcji!

I choć co prawda, nie swojego dziecka, gdyż po raku Kawecka się na nie nie zdecyduje, mimo tego, iż nie będzie nawrotu choroby, a żona Lisieckiego będzie już zdrowa, to i tak przecież malucha, którego w 1883 odcinku "M jak miłość" milionerka ogromnie będzie pragnęła.

Marzenia Doroty i Bartka będą na dobrej drodze w 1883 odcinku "M jak miłość"!

A zwłaszcza po swoich spotkaniach z Dorotką (Klara Madeńska), dla której już będzie matką, ale chrzestną, jak i Antosia (Mark Myronenko), do opieki nad którym włączyli się wspólnie z Bartkiem po wypadku Zduńskich. I wówczas tym bardziej będzie chciała stać się prawdziwą matką! Szczególnie, że w 1883 odcinku "M jak miłość" wszystko będzie już na dobrej drodze ku temu!

Tym bardziej, że w 1883 odcinku "M jak miłość" małżonkom w końcu wszystko zacznie się układać, gdyż i sprawa zakupu domu po rodzicach Doroty będzie na dobrej drodze. A teraz jeszcze dojdą takie wieści o dziecku, które będą chcieli zaadoptować!

Jak długo potrwa szczęście Kaweckiej i Lisieckiego w 1883 odcinku "M jak miłość"?

Ale czy radość Doroty i Bartka w 1883 odcinku "M jak miłość" potrwa długo? A może, znając ich szczęście, scenarzyści przygotują dla nich jakąś kolejną niemiłą niespodziankę, przez co adopcja przez nich dziecka jednak się nie powiedzie, a domu nie uda się kupić? Lub uda się tylko z jedną rzeczą?

A może wreszcie w 1883 odcinku "M jak miłość" to będzie dopiero początek pięknych chwil Kaweckiej i Lisieckiego i oni wreszcie w pełni zaznają szczęścia i stworzą nową rodzinę w nowym domu? Przekonamy się już niebawem!