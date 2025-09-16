M jak miłość, odcinek 1876: Straszliwa rozpacz Pawła po wypadku! Powie Marysi, co stało się z Franką - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1876 odcinku "M jak miłość" Paweł, Franka i ich syn Antoś wylądują w szpitalu po makabrycznym wypadku, do którego dojdzie na drodze w Grabinie! Zdradzamy, że auto Zduńskich przewróci się na bok, gdy mąż góralki zacznie gwałtownie hamować, chcąc uniknąć zderzenia z rozpędzonym Dominikiem Walatem (Bartosz Surówka), który przejdzie tuż przed ich maską na swoim quadzie. I w efekcie jemu nic się nie stanie, a rodzina zostanie mocno poturbowana.

I choć w 1876 odcinku "M jak miłość" Dominik nie pomoże ofiarom wypadku a nawet nie wezwie na miejsce pomocy, to na szczęście ta i tak zjawi się na miejscu. Zduńscy trafią karetkami do szpitala w Gródku, z kolei policjantka Natalka (Dominika Suchecka) zawiadomi o wszystkim Rogowskich i Mostowiaków, którzy oczywiście także prędko zjawią się na miejscu.

Tak skończy Franka po wypadku Zduńskich w 1876 odcinku "M jak miłość"!

W 1876 odcinku "M jak miłość" Marysia (Małgorzata Pieńkowska) i Artur (Robert Moskwa) zjawią się w szpitalu, gdzie już będą czekać na nich Paweł z Antosiem, bo niestety Franka nie będzie mieć tyle szczęścia, co oni, czego Rogowska dowie się od swojego przerażonego syna.

- Mamo, ona była cała zakrwawiona i taka blada. Hamowałem, ale później nic nie pamiętam... - zrelacjonuje jej roztrzęsiony Paweł.

Zdradzamy, że w 1876 odcinku "M jak miłość" ciężko ranna Franka trafi na OIOM w stanie zagrażającym życiu, gdyż lekarze stwierdzą u niej pourazowe rozwarstwienie aorty, przez co konieczna okaże się natychmiastowa operacja. I niestety będzie istniało ryzyko, że Zduńska jej nie przeżyje, czego z kolei Rogowski dowie się od swoich kolegów lekarzy i co przekaże jej załamanemu mężowi, gdy zostaną w szpitalu już tylko we dwójkę, bo Marysia weźmie Antosia do domu Mostowiaków.

Zduńska przeżyje wypadek w 1876 odcinku "M jak miłość", a Zduński pomści jego sprawcę!

W tym samym czasie w 1876 odcinku "M jak miłość" Barbara (Teresa Lipowska) zacznie się modlić nie tylko o zdrowie, ale i o życie Franki, a lekarze rozpoczną o nią dramatyczną walkę. Z jakim finałem? Wszystkich widzów uspokajamy, gdyż Zduńska nie umrze! Dzięki wysiłkom wszystkich góralka przeżyje operację, dzięki czemu Paweł odetchnie z ulgą.

Ale niestety tylko na chwilę, gdyż w 1876 odcinku "M jak miłość" sprawca ich wypadku pozostanie bezkarny, gdyż Natalce i Adamowi (Patryk Szwichtenberg) nie uda się znaleźć dowodów na winę Dominika, o co już postara się jego wpływowy ojciec (Szymon Mysłakowski). Jednak tylko do czasu aż i Paweł nie odzyska pamięci i po wyjściu ze szpitala nie zobaczy go przed sklepem w Grabinie, gdzie sam postanowi wymierzyć mu sprawiedliwość, za to, co zrobił jego rodzinie!