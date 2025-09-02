M jak miłość, odcinek 1876: Rodzina Doroty i Bartka powiększy się? Wyzna, że chce mieć dziecko - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2025-09-02 10:47

W 1876 odcinku "M jak miłość" Dorota (Iwona Rejzner) i Bartek (Arkadiusz Smoleński) będą obchodzić swoją rocznicę ślubu. I będą ją świętować tym bardziej, że Kawecka w końcu pokona raka i wreszcie będzie zdrowa, gdyż nowotwór już nie powróci! I z tego względu w 1876 odcinku "M jak miłość" milionerka już zacznie myśleć o powiększeniu ich rodziny i otwarcie zapragnie mężowi, iż chciałaby mieć z nim dziecko! Tym bardziej, że do tej pory nie miała takiej możliwości, a własny potomek będzie jej ogromnym marzeniem! Czy zatem Lisiecki przystanie na propozycję żony, a ona zajdzie w upragnioną ciążę? Sprawdź, co już wiemy i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1876 odcinku "M jak miłość" minie już rok od ślubu Doroty i Bartka, którzy będą mieli co świętować! A to dlatego, że będą towarzyszyć im zupełnie inne nastroje niż przed uroczystością, bo Kawecka będzie już w pełni zdrowa i wreszcie pokona raka, o powrocie którym nie będzie już mowy, gdyż najnowsze wyniki nie pozostawią wątpliwości.

I wówczas małżonkowie w końcu odetchną z ulgą i dzięki temu w 1876 odcinku "M jak miłość" spędzą już spokojne i romantyczne chwile, które będą mieć swój finał w łóżku! Tym bardziej, że przecież rok temu nie było mowy o nocy poślubnej, przed którą Dorota uśpiła Bartka i uciekła. Ale teraz o takim scenariuszu nawet nie będzie mowy! A wręcz przeciwnie!

Dorota zapragnie własnego dziecka z Bartkiem w 1876 odcinku "M jak miłość"!

A to dlatego, że w 1876 odcinku "M jak miłość" małżonkowie nie trafią do łóżka bez powodu! A wszystko przez to, że Dorota wyzna Bartkowi, iż ogromnie chciałaby mieć z nim dziecko. I choć sama będzie już matką chrzestną małej Dorotki (Klara Madeńska), córki Jagody (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski), a Lisiecki jej ojcem chrzestnym, to jednak ogromnie zapragnie własnego potomka! Tym bardziej, że z żadnym z poprzednim mężów się go nie doczekała, mimo iż bardzo chciała zostać matką.

I również z tego względu tak mocno włączyła się w walkę Bartka o Kalinkę (Oliwa Kępka), przybraną córkę swojego męża, nad którą jednak w większości opiekę będzie sprawować jego była żona Ula (Iga Krefft) po śmierci Marzenki (Olga Szomańska) i Andrzejka (Tomasz Oświeciński)! Ale czy właśnie z uwagi na swoją córkę w 1876 odcinku "M jak miłość" Lisiecki przystanie na propozycję Kaweckiej?

Kawecka zajdzie w upragnioną ciążę w 1876 odcinku "M jak miłość"?

Wiele na to wskazuje, gdyż w końcu w 1876 odcinku "M jak miłość" małżonkowie skończą w łóżku. A przecież Bartek również nie będzie miał swojego potomka, gdyż Kalinka nie będzie jego biologiczną córką, z którą z resztą teraz będzie miał ograniczony kontakt.

Zatem bardzo prawdopodobne, że w 1876 odcinku "M jak miłość" Dorota i Bartek zgodnie zdecydują się powiększyć swoją rodzinę, a Kawecka w końcu zajdzie w tak upragnioną przez siebie ciążę. Szczególnie, że po pokonaniu choroby już nic nie powinno stanąć jej na drodze! No chyba, że scenarzyści coś jeszcze dla niej i Lisieckiego wymyślą...

