M jak miłość, odcinek 1876: Porażka policji po wypadku Franki i Pawła. Nie złapią Walata! Ojciec Dominika wywiezie go za granicę? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wypadek Franki i Pawła w 1876 odcinku "M jak miłość" skończy się dramatyczną batalią o życie żony Zduńskiego! On wyjdzie z tej tragedii niemal bez szwanku, ale Franka w ciężkim stanie nie odzyska przytomności nawet po przyjeździe karetki. Ratownicy zabiorą ją do szpitala w Gródku, gdzie badania wykażą uraz aorty, a to główne naczynie odprowadzające krew z serca. Jeśli aorta pęknie, Franka umrze.

Zeznania Pawła po wypadku w 1876 odcinku "M jak miłość" rzucą podejrzenie na Dominika Walata

Tymczasem policjanci z Lipnicy, Natalka (Dominika Suchecka) i Adam Karski (Patryk Szwichtenberg) w 1876 odcinku "M jak miłość" zaczną śledztwo po wypadku Zduńskich. Ponieważ Paweł zezna, że drogę zajechał mu quad, postanowią od razu przesłuchać Dominika. Ojciec Walata okłamie policjantów, zeznając, że w momencie wypadku szalejący quadem po Grabinie nastolatek leżał w domu chory.

Ojciec Dominika wywiezie go z kraju w 1876 odcinku "M jak miłość"?

Wpływowy, bogaty Walat w 1876 odcinku "M jak miłość" zacznie planować ucieczkę Dominika za granicę, by chłopak uniknął odpowiedzialności, nie poszedł siedzieć do więzienia za spowodowanie wypadku, ucieczkę z miejsca zdarzenia i pozostawienie poszkodowanych bez pomocy.

Niestety Natalka i Adam w 1876 odcinku "M jak miłość" nie znajdą żadnych dowodów, że Dominik był na miejscu wypadku Franki i Pawła. Przez długi czas syn biznesmena z Grabiny pozostanie bezkarny. Aż nadejdzie dzień, w którym Paweł sam wymierzy Walatowi sprawiedliwość.