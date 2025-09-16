M jak miłość, odcinek 1876: Policja nie złapie Walata po wypadku Franki i Pawła! Ojciec Dominika wywiezie go za granicę? - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-09-16 21:23

Franka (Dominika Kachlik) przeżyje wypadek, ale w 1876 odcinku "M jak miłość" sprawca tragedii Zduńskich pozostanie bezkarny! Policyjne śledztwo okaże się totalną porażką. Co prawda Paweł (Rafał Mroczek) Paweł zezna, że drogę zajechał mu quad, więc Dominik Walat (Bartosz Surówka) będzie głównym podejrzanym, ale to nie wystarczy, Zwłaszcza, że w 1876 odcinku "M jak miłość" ojciec Walata (Szymon Mysłakowski) okłamie policjantów, nie zgodzi się na przesłuchanie syna i da mu alibi. Bogaty biznesmen zacznie planować ucieczkę Dominika za granicę! Czy sprawca wypadku nie pójdzie siedzieć? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wypadek Franki i Pawła w 1876 odcinku "M jak miłość" skończy się dramatyczną batalią o życie żony Zduńskiego! On wyjdzie z tej tragedii niemal bez szwanku, ale Franka w ciężkim stanie nie odzyska przytomności nawet po przyjeździe karetki. Ratownicy zabiorą ją do szpitala w Gródku, gdzie badania wykażą uraz aorty, a to główne naczynie odprowadzające krew z serca. Jeśli aorta pęknie, Franka umrze.

Zeznania Pawła po wypadku w 1876 odcinku "M jak miłość" rzucą podejrzenie na Dominika Walata 

Tymczasem policjanci z Lipnicy, Natalka (Dominika Suchecka) i Adam Karski (Patryk Szwichtenberg) w 1876 odcinku "M jak miłość" zaczną śledztwo po wypadku Zduńskich. Ponieważ Paweł zezna, że drogę zajechał mu quad, postanowią od razu przesłuchać Dominika. Ojciec Walata okłamie policjantów, zeznając, że w momencie wypadku szalejący quadem po Grabinie nastolatek leżał w domu chory.

Ojciec Dominika wywiezie go z kraju w 1876 odcinku "M jak miłość"?

Wpływowy, bogaty Walat w 1876 odcinku "M jak miłość" zacznie planować ucieczkę Dominika za granicę, by chłopak uniknął odpowiedzialności, nie poszedł siedzieć do więzienia za spowodowanie wypadku, ucieczkę z miejsca zdarzenia i pozostawienie poszkodowanych bez pomocy. 

Niestety Natalka i Adam w 1876 odcinku "M jak miłość" nie znajdą żadnych dowodów, że Dominik był na miejscu wypadku Franki i Pawła. Przez długi czas syn biznesmena z Grabiny pozostanie bezkarny. Aż nadejdzie dzień, w którym Paweł sam wymierzy Walatowi sprawiedliwość.

