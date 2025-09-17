M jak miłość, odcinek 1876: Po operacji Franki wzruszony Paweł obieca spełnić jej największe marzenie. Ich życie się odmieni – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” pogarda Dominika (Bartosz Surówka) dla innych już doprowadziła do dramatycznych sytuacji. Czy odpowie za największą tragedię, do której doprowadził?

Paweł kocha, więc dba - 1876. odcinek „M jak miłość”

W serialu „M jak miłość” przed wyjazdem do Grabiny Paweł kupił dla Antosia (Mark) nowy fotelik samochodowy, najbezpieczniejszy, jaki mógł znaleźć. Wiele ekspertyz powypadkowych dowiodło, że prawdopodobieństwo śmierci dziecka zapiętego w wysokiej jakości foteliku jest dużo niższe. Paweł pokazał, że zależy mu na tym, by syn miał to co najlepsze. Jak powiedział, dba o niego, bo go kocha. Po strasznym wypadku dziecko przeżyje prawdopodobnie dlatego, że Zduński postarał się o zapewnienie mu maksymalnego bezpieczeństwa. W 1876. odcinku „M jak miłość” tak powie bratu (Marcin Mroczek) i Kindze (Katarzyna Cichopek):

- Kupiłem nowy fotelik. Po prostu poszedłem rano do sklepu i kupiłem, nie wiem dlaczego… I Antosiowi się nic nie stało. Ale skąd ja wiedziałem...? Wyjechał mi prosto przed koła. Sukinsyn, nawet nie sprawdził, czy żyjemy…

Paweł będzie przekonany, że do przeżycia dziecka przyczyni się jego dobra decyzja.

Paweł obieca France szczęśliwe życie w 1876. odcinku „M jak miłość”

W 1876. odcinku „M jak miłość” po operacji Franki, kiedy się wybudzi z narkozy, lekarz pozwoli Pawłowi na krótko do niej wejść. Przejęty Zduński będzie bardzo poruszony, widząc żonę w ciężkim stanie na szpitalnym łóżku. Ale jednocześnie szczęśliwy, że ukochana żyje. Zrozumie wówczas jeszcze mocniej, jak bardzo ją kocha. Właśnie wtedy, gdy dopiero co omal jej nie straci na zawsze...

- Antoś…? – zapyta Franka, kiedy tylko otworzy oczy.

- Jest bezpieczny. Jest z babcią w Grabinie. Teraz już wszystko będzie dobrze. Wybudujemy dom. Taki, o jakim zawsze marzyłaś, z dużymi oknami. Zrobię wszystko, żebyś była szczęśliwa – obieca żonie Paweł. I będzie jasne, że spełni każdą część swojego przyrzeczenia.