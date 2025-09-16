M jak miłość, odcinek 1875: Judyta i Marysia zbliżą się do siebie dzięki jej choremu ojcu! Wyjdzie na jaw, kim ona jest – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1875 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jakiś czas temu w „M jak miłość” Judyta podarowała Marysi na Walentynki bransoletkę. Wyznała jej miłość, ale wiedząc, że nie ma u niej szans, stwierdziła, że kocha ją jak siostrę, platonicznie. I że jest dla niej wyjątkowa.

Marysia powie, co myśli o Judycie w 1875 odcinku „M jak miłość”

W 1875 odcinku „M jak miłość” Judyta dostanie telefon o nagłym zasłabnięciu ojca, który nie zgodzi się, by zabrano go do szpitala. Zdenerwowana, powiadomi Artura (Robert Moskwa) w przychodni, że musi natychmiast jechać do Warszawy. Marysia zaproponuje jej, że ją zawiezie i będzie jej towarzyszyć podczas spotkania z ojcem. Okaże się, że to sąsiadka znalazła go – jakimś cudem – leżącego w mieszkaniu na podłodze. W samochodzie Kosowska zauważy, że jej przyjaciółka nosi bransoletkę od niej i bardzo się ucieszy:

- Bardzo ci dziękuję, Marysiu (…) Po naszej ostatniej rozmowie bałam się strasznie, że coś się między nami zmieni, że się zepsuje, a jest fajnie. Jest normalnie. Bardzo ci jestem za to wdzięczna.

- No właśnie – jest normalnie. Nic się nie zmieniło – zapewni ją Rogowska.

W mieszkaniu Kosowski – odmawiający zatrudnienia pielęgniarki – zapyta Marysię wprost:

- Czy pani jest partnerką mojej córki?

- Nie, ale Judyta jest dla mnie kimś bardzo ważnym – Marysia nie pozostawi wątpliwości.

- Nie bardzo ja się znam na tych waszych zawiłościach uczuciowych, emocjonalnych…

- Ale to nie jest takie skomplikowane. Ja mam męża, którego bardzo kocham, a Judyta jest moją serdeczną przyjaciółką, najlepszą ze wszystkich.

- I nie przeszkadza pani to, że Judyta jest…

- Nie, bo to nie ma najmniejszego znaczenia. Bo Judyta jest fantastyczną osobą. Jest bardzo dobrą terapeutką, pacjenci ją uwielbiają. Ma świetny dowcip, świetnie gotuje, zna się na samochodach, a poza tym jest wspaniałą córką i bardzo się o pana martwi. I kocha... – wyjaśni Rogowska poważnym tonem.

Barbara pozna prawdę o Judycie w 1875 odcinku „M jak miłość”

W 1875 odcinku „M jak miłość” po odwiedzinach u ojca Judyta wpadnie z Marysią na obiad do niej, Artura i Barbary. Mostowiakowa zacznie się rozwodzić nad tym, że trzeba znaleźć dla niej męża, ale zauważy, że wszyscy przybiorą nietęgie miny. Kosowska wyjawi jej prawdę o swojej orientacji i po chwili Barbara powie:

- I co to za problem? Będziemy szukać dziewczyny dla ciebie!