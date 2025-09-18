M jak miłość, odcinek 1876: Natalka obieca Pawłowi, że dorwie sprawcę wypadku! Jego zeznania nie pogrążą Dominika? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1876 odcinku "M jak miłość" Paweł (Rafał Mroczek) po wypadku, w którym Franka (Dominika Kachlik) zostanie poważnie ranna i będzie walczyła o życie w szpitalu w Gródku, złoży zeznania, które jednak nie wskażą sprawcy tragedii. Natalka (Dominika Suchecka) przesłucha kuzyna i obieca Pawłowi, że dopadnie kierowcę quada, który zostawił Zduńskich na pewną śmierć. Niestety to, co zezna Paweł w 1876 odcinku "M jak miłość" niewiele pomoże ustalić policji. Dominik Walat (Bartosz Surówka) pozostanie na wolności, a Natalka i Adam Karski (Patryk Szwichtenberg) nawet go nie zatrzymają! Sprawdź dlaczego.

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po wypadku Franki i Pawła w 1876 odcinku "M jak miłość" od razu ruszy śledztwo policji z Lipnicy, ale Dominik Walat będzie bezkarny! Uciekł z miejsca tragedii, zostawił rannych Zduńskich i ich syna Antosia (Mark Myronenko) bez pomocy, nie sprawdził nawet czy przeżyli wypadek. W czasie gdy policjanci będą szukali sprawcy wypadku, Paweł będzie czekał w szpitalu w Gródku na finał operacji Franki, u której dojdzie do uszkodzenia aorty. Niestety Artur Rogowski (Robert Moskwa) uprzedzi Zduńskiego, że Franka może umrzeć...

Co Paweł zezna policji po wypadku w 1876 odcinku "M jak miłość"?

Nerwowe oczekiwanie Pawła i Rogowskiego w 1876 odcinku "M jak miłość" przerwą Natalka i Adam, którzy poproszą Zduńskiego o zeznania. O tego, co powie Paweł będzie zależało, czy uda się złapać sprawcę. Póki ci Dominik Walat będzie tylko podejrzanym, bo właśnie on z grupą znajomych, rozbija się quadami po Grabinie. 

- Słuchaj Paweł, nadal nie udało nam się namierzyć sprawcy wypadku. Może sobie coś przypomniałeś w międzyczasie? Czas ma tutaj kluczowe znaczenie...

- Ile to jeszcze będzie trwało? Kiedy zobaczą Frankę? - przerwie jej Paweł, który zapyta Artura koniec operacji. 

- Ten quad wyjechał z bocznej, leśnej drogi, prosto nam pod koła. I zaczęliśmy dachować... - zezna Zduński. 

- Widziałeś kierowcę? Rozpoznałbyś go? - zapyta Adam.

- To wszystko działo się w ułamku sekundy. Ja straciłem przytomność. Potem się ocknąłem i Antoś płakał... A Franka... Sukinsyn, nawet się nie zatrzymał! Nie sprawdził czy żyjemy!

- Dorwiemy go. Obiecuję ci to...

- Zróbcie to! Szybko... - stwierdzi lodowatym tonem Paweł. 

Natalka i Adam w 1876 odcinku "M jak miłość" nie dopadną Dominika Walata

Obietnica Natalki w 1876 odcinku "M jak miłość" pozostanie jednak nie spełniona. Bo ojciec Dominika, Walat (Szymon Mysłakowski), postara się, by sprawca wypadku uniknął sprawiedliwości. Będzie chciał go nawet wywieźć z Polski do Stanów Zjednoczonych! 

