M jak miłość, odcinek 1876: Natalka obieca Pawłowi, że dorwie sprawcę wypadku! Jego zeznania nie pogrążą Dominika Walata? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po wypadku Franki i Pawła w 1876 odcinku "M jak miłość" od razu ruszy śledztwo policji z Lipnicy, ale Dominik Walat będzie bezkarny! Uciekł z miejsca tragedii, zostawił rannych Zduńskich i ich syna Antosia (Mark Myronenko) bez pomocy, nie sprawdził nawet czy przeżyli wypadek. W czasie gdy policjanci będą szukali sprawcy wypadku, Paweł będzie czekał w szpitalu w Gródku na finał operacji Franki, u której dojdzie do uszkodzenia aorty. Niestety Artur Rogowski (Robert Moskwa) uprzedzi Zduńskiego, że Franka może umrzeć...

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1876: Wzruszające pożegnanie Pawła z synem w szpitalu. Odda Antosia pod opiekę babci - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Co Paweł zezna policji po wypadku w 1876 odcinku "M jak miłość"?

Nerwowe oczekiwanie Pawła i Rogowskiego w 1876 odcinku "M jak miłość" przerwą Natalka i Adam, którzy poproszą Zduńskiego o zeznania. O tego, co powie Paweł będzie zależało, czy uda się złapać sprawcę. Póki ci Dominik Walat będzie tylko podejrzanym, bo właśnie on z grupą znajomych, rozbija się quadami po Grabinie.

M jak miłość odcinek 1876 ZWIASTUN. Franka będzie walczyć o życie po wypadku! Paweł straci żonę? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Słuchaj Paweł, nadal nie udało nam się namierzyć sprawcy wypadku. Może sobie coś przypomniałeś w międzyczasie? Czas ma tutaj kluczowe znaczenie... - Ile to jeszcze będzie trwało? Kiedy zobaczą Frankę? - przerwie jej Paweł, który zapyta Artura koniec operacji. - Ten quad wyjechał z bocznej, leśnej drogi, prosto nam pod koła. I zaczęliśmy dachować... - zezna Zduński. - Widziałeś kierowcę? Rozpoznałbyś go? - zapyta Adam. - To wszystko działo się w ułamku sekundy. Ja straciłem przytomność. Potem się ocknąłem i Antoś płakał... A Franka... Sukinsyn, nawet się nie zatrzymał! Nie sprawdził czy żyjemy! - Dorwiemy go. Obiecuję ci to... - Zróbcie to! Szybko... - stwierdzi lodowatym tonem Paweł.

Natalka i Adam w 1876 odcinku "M jak miłość" nie dopadną Dominika Walata

Obietnica Natalki w 1876 odcinku "M jak miłość" pozostanie jednak nie spełniona. Bo ojciec Dominika, Walat (Szymon Mysłakowski), postara się, by sprawca wypadku uniknął sprawiedliwości. Będzie chciał go nawet wywieźć z Polski do Stanów Zjednoczonych!