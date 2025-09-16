M jak miłość, odcinek 1876: Franka przeżyje? Paweł nie zobaczy umierającej Franki i ich syna po wypadku!- ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1876 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wypadek Franki, Pawła i ich syna Antosia w 1876 odcinku "M jak miłość" będzie miał fatalne skutki. Sprawca wypadku, szalejący quadem Dominik Walat (Bartosz Surówka) zostawi Zduńskich i ich dziecko na pewną śmierć, ale na szczęście na leśnej drodze w Grabinie pojawi się kobieta, która zauważy rozbite na drzewie, przewrócone na bok auto. Natychmiast wezwie policję i pogotowie ratunkowe.

Obrażenia Pawła po wypadku w 1876 odcinku "M jak miłość" okażą się niegroźne

Ranny w głowę Paweł w 1876 odcinku "M jak miłość" o własnych siłach wyjdzie z roztrzaskanego samochodu. Będzie jednak w takim szoku, że wpadnie w panikę, kiedy nie zobaczy nigdzie Franki i Antosia.

- Franka! Moja żona! Gdzie jest moja żona i syn?! Był tam! - krzyknie na ratownika medycznego i zacznie go szarpać. - Syn jest właśnie w karetce... - uspokoi go mężczyzna, udzielając Zduńskiemu pierwszej pomocy.

Franka w krytycznym stanie po wypadku przejdzie operację w 1876 odcinku "M jak miłość"

Po przewiezieniu do szpitala w 1876 odcinku "M jak miłość" Franka będzie w krytycznym stanie! Umierająca żona Pawła trafi od razu na OIOM szpitala w Gródku, a badania wykażą, że doszło u niej do wstrząsu, poważnych obrażeń wewnętrznych i konieczna będzie operacja! Zduński razem z Antosiem, któremu na szczęście nic się nie stanie, pojedzie do szpitala drugą karetką.

To Natalka zawiadomi Rogowskich o wypadku Franki i Pawła w 1876 odcinku "M jak miłość"

Tymczasem na miejscu wypadku Franki i Pawła w 1876 odcinku "M jak miłość" zjawi się policja z Lipnicy, a wśród funkcjonariuszy będzie m.in. Natalka Mostowiak (Dominika Suchecka). To właśnie ona zawiadomi Marysię (Małgorzata Pieńkowska) i Artura (Robert Moskwa) o tragedii na drodze z udziałem Zduńskich. Wstrząśnięci Rogowscy od razu ruszą do szpitala w Gródku.

- Dzwonię, bo Paweł miał wypadek...

- Natalia, co się stało? Mów!

- Karetka odjechała z Franką, a drugą jedzie Paweł z małym...

- Natalia! Powiedz, w Gródku tak?!

Czy w 1876 odcinku "M jak miłość" Paweł będzie pamiętał, jak doszło do wypadku?

Na szpitalnym korytarzu zrozpaczony Paweł w 1876 odcinku "M jak miłość" nie będzie w stanie nawet zająć się Antosiem. Drżącym głosem opowie Marysi o tym, co się stało, jak doszło do wypadku z winy kierowcy quada.

- Mamo, ona była cała zakrwawiona i taka blada... Strażacy musieli rozciąć samochód. Franka była nieprzytomna... Mają ją operować, doszło do jakiegoś wewnętrznego urazu, niczego więcej nie wiem... Ten quad wyjechał wprost pod koła! Próbowałem zahamować... Hamowałem, ale później nie nie pamiętam - usłyszy od syna.

Syn Franki i Pawła po wypadku trafi do domu Mostowiaków w 1876 odcinku "M jak miłość"

Podczas operacji Franki w 1876 odcinku "M jak miłość" w szpitalu zostaną tylko Paweł i Artur, bo Marysia zabierze małego Antosia do domu Mostowiaków w Grabinie. Zaopiekuje się wnukiem razem z Barbarą (Teresa Lipowska) i Basią (Karina Woźniak). Wsparcia udzielą im także Dorota (Iwona Rejzner) i Bartek (Arkadiusz Smoleński), który na wieść o wypadku Franki i Pawła od razu przyjadą do Mostowiaków.

Dorota w 1876 odcinku "M jak miłość" wyznaczy nagrodę za wskazanie sprawcy wypadku Zduńskich

Ale na tym nie koniec, bo w 1876 odcinku "M jak miłość" Dorota postanowi zrobić wszystko, by sprawca wypadku Zduńskich został złapany i poniósł zasłużoną karę. Będzie gotowa wyznaczyć sporą nagrodę pieniężną dla tego, kto wskaże, kto doprowadził do wypadku. W tym czasie Barbara będzie się modliła o życie Franki.

W finale 1876 odcinka "M jak miłość" operacja Franki się uda. A kiedy żona Pawła obudzi się po narkozie, Zduński powie, jak bardzo ją kocha.