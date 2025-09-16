M jak miłość, odcinek 1875: Antoś przeżyje tylko dzięki Pawłowi. Franka przekona się, że nie mogła marzyć o lepszym ojcu dla syna – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1875 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W serialu „M jak miłość” nowy bohater Dominik Walat (Bartosz Surówka) będzie siał spustoszenie. Już został aresztowany za usiłowanie potrącenia quadem Basi (Karina Woźniak) i Kacpra (Bartosz Ziewiec), kiedy wjechał nim do sadu. Chłopak jest niewiele gorszy od ojca (Szymon Mysłakowski), który w jego zachowaniu nie widzi nic zdrożnego – próbował nawet wywierać presję na Adama (Patryk Szwichtenberg), by wypuścił jego syna na wolność bez postawienia mu jakichkolwiek zarzutów.

Ważna decyzja Pawła w 1875. odcinku „M jak miłość”

W 1875. odcinku „M jak miłość” Franka (Dominika Kachlik) podda Pawłowi pomysł odwiedzin rodziny w Grabinie. On najpierw zasłoni się koniecznością zajęcia się sprawami księgowymi, ale szybko zmieni zdanie. Powie tylko, że musi na chwilę wyskoczyć. Wróci z wielkim pudłem:

- Przecież mamy fotelik! Po co kupowałeś nowy? – zapyta Franka z przyganą w głosie.

- Tamten kupowałem w pośpiechu, ten jest bezpieczniejszy, ma pięciopunktową uprząż, lepiej wyprofilowany zagłówek, a to ważne dla bezpieczeństwa dziecka.

Franka, pakując potrzebne rzeczy do torby, uśmiechnie się szeroko widząc, jak Pawłowi zależy na tym, by ich syn miał wszystko co najlepsze, a mąż odbierze to jako wyraz jej rozbawienia jego nadmierną zapobiegliwością:

- Śmiej się, śmiej… To pierwsza podróż Antka i musi mieć dobre zabezpieczenie.

- Kochanie, ja przecież nic nie mówię! Bardzo się cieszę, że tak dbasz o bezpieczeństwo naszego synka – stwierdzi żona całując go.

- Dbam, bo go kocham. Jego mamę też, choć czasem mnie wkurza – Zduński odpowie z uśmiechem.

Potwór w ludzkiej skórze - odcinek 1875 „M jak miłość”

W 1875. odcinku „M jak miłość” Walat junior wyjedzie z lasu quadem tuż przed samochód Franki i Pawła, kiedy będą wracać z Grabiny do domu. Ich auto wypadnie z drogi i przewróci się na bok. Dominikowi nic się nie stanie. Spojrzy na nieprzytomnych Zduńskich i ucieknie, nawet nie próbując im pomóc. Wkrótce okaże się, że mały Antoś przeżyje – bardzo prawdopodobne, że dzięki zapobiegliwości Pawła i jego decyzji, by syn miał najbezpieczniejszy fotelik...