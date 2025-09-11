M jak miłość, odcinek 1874: Szymek w szpitalu! Aneta będzie ratowała rękę syna Chodakowskiego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1874 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Szymek wyląduje w szpitalu! W 1874 odcinku "M jak miłość" Marcin znów będzie musiał zadbać o syna, który czasem wpada w problemy zdrowotne. Ostatnim razem Szymek wylądował w szpitalu po ukąszeniu szerszenia, co wywołało u niego silną reakcję alergiczną. Wówczas Chodakowski był na etapie odzyskiwania wspomnień i w trakcie amnezji. Silne wydarzenia w związku z wylądowaniem syna w szpitalu sprawiły, że wspomnienia wróciły.

Szymek znów w szpitalu w 1874 odcinku "M jak miłość"

Niestety to nie koniec kłopotów. Marcin dostanie informację, że coś stało się z ręką Szymka, który niby uda twardego, ale potrzebna będzie pomoc specjalisty. Kama (Michalina Sosna) zaproponuje ukochanemu, że przejmie od niego obowiązki w agencji, by on mógł pojechać z synkiem do klinki do Anety.

Na miejscu Szymek nadal nie będzie chciał przyznać się, że ręką naprawdę boli. Aneta obejrzy problem i postawi diagnozę.

- Boli? - zapyta Chodakowska, badając dłoń Szymka.

- Szymuś... - zacznie Marcin, co spotka się z oburzeniem syna.

- Nie mów już do mnie tak - przypomni Szymek.

- Szymek, nie zgrywaj twardziela, widzę, że boli - przyzna Marcin.

- Boli, ale tylko trochę, na początku bolało bardziej - wyzna chłopczyk.

Diagnoza Anety

Aneta zrobi prześwietlenie i wyjdzie na jaw, że ręka jednak nie jest złamana. Mały wypadek Szymka na szczęście nie będzie groźny. Aneta uspokoi Marcina, a Szymek będzie mógł normalnie funkcjonować. To jednak nie koniec kłopotów Chodakowskiego, ponieważ kiedy Marcin zajmie się synem w szpitalu, działania Kamy jako detektywki wymkną się spod kontroli.