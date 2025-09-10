M jak miłość, odcinek 1874: Jakub po rozwodzie z Kasią spędzi noc z Martyną. W taki sposób go pocieszy - ZDJĘCIA

2025-09-10 14:13

W 1874 odcinku "M jak miłość" Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) rozwiedzie się z Kasią (Paulina Lasota), a rozprawa rozwodowa w sądzie będzie dla Karskiego bolesnym przeżyciem. Na szczęście w trudnych chwilach z Kubą będzie Martyna (Magdalena Turczeniewicz). Przyjaciółka nie pozwoli, by Jakub kompletnie się załamał, nie zostawi go samego po rozwodzie z Kasią nawet wieczorem. Bez zaproszenia Martyna zjawi się u Kuby z kolacją i w 1874 odcinku "M jak miłość" spędzi u niego całą noc. Jak się to skończy? Dojdzie do czegoś więcej? Zobacz ZDJĘCIA i poznaj szczegóły.

"M jak miłość" odcinek 1874 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W dniu rozwodu z Kasią w 1874 odcinku "M jak miłość" Jakub będzie mógł liczyć na Martynę, która okaże mu swoje wsparcia, pocieszy Karskiego i postara się, żeby nie spędził samotnego, smutnego wieczoru jako rozwodnik. Ale zanim zajrzy do niego z kolacją, uspokoi Kubę, że wcale nie liczy na romans.

Po tym jak sąd ogłosi rozwód Kasi i Jakuba w 1874 odcinku "M jak miłość", widząc jak bardzo Karski jest załamany, Martyna zaprosi detektywa na kawę do bistro Kingi (Katarzyna Cichopek) i namówi na zwierzenia. Mimo że Kuba nie jest typem faceta, który otwarcie mówi o swoich uczuciach. 

Tak Martyna będzie wspierać Jakuba po rozwodzie z Kasią w 1874 odcinku "M jak miłość"

- Mów, wygadaj się wreszcie...

- Przecież cały czas coś mówię... - zakończy szybko Jakub.

- Dobra, żeby nie było, że na ciebie lecę! Nie jesteś w moim typie. Nigdy się z tobą nie prześpię... Wstawaj! - nagle Martyna przytuli Kubę, bo właśnie tego najbardziej będzie teraz potrzebował. - Ale lepszego kumpla w życiu nie miałam... Mów...

- Minęło trochę czasu, ale odkąd odebrałem te wyniki, nie wiem dlaczego, tak mnie rąbnęło... Powinienem czuć ulgę, że to Mariusz jest ojcem dziecka Kasi. A mimo to mam takie dziwne uczucie, że... Nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć. To irracjonalne...

- Ale to normalne. Inaczej wyobrażałeś sobie waszą przyszłość. Trudno tak w jednej chwili przestawić wajchę i powiedzieć sobie "tak miało być". Ale jest to możliwe...

- Dziękuję, że przyjechałaś dzisiaj na rozprawę i byłaś tam ze mną. I że zgarnęłaś mnie z sądu zanim zdążyłem powiedzieć albo zrobić coś głupiego.

- Właśnie tak myślałam, że ci coś chodzi po głowie. Ale dałeś radę. Jestem z ciebie dumna...

Martyna odwiedzi Jakuba w nowym mieszkaniu w 1874 odcinku "M jak miłość"

Ostatecznie Jakub i Martyna w 1874 odcinku "M jak miłość" spędzą razem także wieczór i noc, bo Wysocka odwiedzi Karskiego w jego nowym mieszkaniu, 30-metrowej kawalerce, do której przeprowadzi się przed rozwodem, by sprzedać dom, który dzielił z Kasią. 

- No wiem, że powiedziałeś, że nie chcesz towarzystwa, ale przywiozłam chińczyka - powie Martyna, posyłając Kubie promienny uśmiech. 

- Dzięki... - Karski weźmie torbę z kolacją, ale nagle zamknie drzwi. - Chodź...- zażartuje i zaprosi przyjaciółkę do mieszkania. 

Czy Jakub i Martyna prześpią się ze sobą w w 1874 odcinku "M jak miłość"?

Co zajdzie między Jakubem i Martyną w 1874 odcinku "M jak miłość"? Spędzą razem wieczór i noc na oglądaniu filmów w telewizji... Póki co pozostaną przyjaciółmi, ale jak to zwykle bywa przyjaźń może być pięknym początkiem miłości, fundamentem mocnego związku. 

