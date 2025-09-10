M jak miłość, odcinek 1874: Jakub po rozwodzie z Kasią spędzi noc z Martyną. W taki sposób go pocieszy - ZDJĘCIA

- Mów, wygadaj się wreszcie...

- Przecież cały czas coś mówię... - zakończy szybko Jakub.

- Dobra, żeby nie było, że na ciebie lecę! Nie jesteś w moim typie. Nigdy się z tobą nie prześpię... Wstawaj! - nagle Martyna przytuli Kubę, bo właśnie tego najbardziej będzie teraz potrzebował. - Ale lepszego kumpla w życiu nie miałam... Mów...

- Minęło trochę czasu, ale odkąd odebrałem te wyniki, nie wiem dlaczego, tak mnie rąbnęło... Powinienem czuć ulgę, że to Mariusz jest ojcem dziecka Kasi. A mimo to mam takie dziwne uczucie, że... Nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć. To irracjonalne...

- Ale to normalne. Inaczej wyobrażałeś sobie waszą przyszłość. Trudno tak w jednej chwili przestawić wajchę i powiedzieć sobie "tak miało być". Ale jest to możliwe...

- Dziękuję, że przyjechałaś dzisiaj na rozprawę i byłaś tam ze mną. I że zgarnęłaś mnie z sądu zanim zdążyłem powiedzieć albo zrobić coś głupiego.

- Właśnie tak myślałam, że ci coś chodzi po głowie. Ale dałeś radę. Jestem z ciebie dumna...