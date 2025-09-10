M jak miłość, odcinek 1874: Jakub po rozwodzie z Kasią spędzi noc z Martyną. W taki sposób go pocieszy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1874 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2
W dniu rozwodu z Kasią w 1874 odcinku "M jak miłość" Jakub będzie mógł liczyć na Martynę, która okaże mu swoje wsparcia, pocieszy Karskiego i postara się, żeby nie spędził samotnego, smutnego wieczoru jako rozwodnik. Ale zanim zajrzy do niego z kolacją, uspokoi Kubę, że wcale nie liczy na romans.
Po tym jak sąd ogłosi rozwód Kasi i Jakuba w 1874 odcinku "M jak miłość", widząc jak bardzo Karski jest załamany, Martyna zaprosi detektywa na kawę do bistro Kingi (Katarzyna Cichopek) i namówi na zwierzenia. Mimo że Kuba nie jest typem faceta, który otwarcie mówi o swoich uczuciach.
Tak Martyna będzie wspierać Jakuba po rozwodzie z Kasią w 1874 odcinku "M jak miłość"
- Mów, wygadaj się wreszcie...
- Przecież cały czas coś mówię... - zakończy szybko Jakub.
- Dobra, żeby nie było, że na ciebie lecę! Nie jesteś w moim typie. Nigdy się z tobą nie prześpię... Wstawaj! - nagle Martyna przytuli Kubę, bo właśnie tego najbardziej będzie teraz potrzebował. - Ale lepszego kumpla w życiu nie miałam... Mów...
- Minęło trochę czasu, ale odkąd odebrałem te wyniki, nie wiem dlaczego, tak mnie rąbnęło... Powinienem czuć ulgę, że to Mariusz jest ojcem dziecka Kasi. A mimo to mam takie dziwne uczucie, że... Nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć. To irracjonalne...
- Ale to normalne. Inaczej wyobrażałeś sobie waszą przyszłość. Trudno tak w jednej chwili przestawić wajchę i powiedzieć sobie "tak miało być". Ale jest to możliwe...
- Dziękuję, że przyjechałaś dzisiaj na rozprawę i byłaś tam ze mną. I że zgarnęłaś mnie z sądu zanim zdążyłem powiedzieć albo zrobić coś głupiego.
- Właśnie tak myślałam, że ci coś chodzi po głowie. Ale dałeś radę. Jestem z ciebie dumna...
Martyna odwiedzi Jakuba w nowym mieszkaniu w 1874 odcinku "M jak miłość"
Ostatecznie Jakub i Martyna w 1874 odcinku "M jak miłość" spędzą razem także wieczór i noc, bo Wysocka odwiedzi Karskiego w jego nowym mieszkaniu, 30-metrowej kawalerce, do której przeprowadzi się przed rozwodem, by sprzedać dom, który dzielił z Kasią.
- No wiem, że powiedziałeś, że nie chcesz towarzystwa, ale przywiozłam chińczyka - powie Martyna, posyłając Kubie promienny uśmiech.
- Dzięki... - Karski weźmie torbę z kolacją, ale nagle zamknie drzwi. - Chodź...- zażartuje i zaprosi przyjaciółkę do mieszkania.
Czy Jakub i Martyna prześpią się ze sobą w w 1874 odcinku "M jak miłość"?
Co zajdzie między Jakubem i Martyną w 1874 odcinku "M jak miłość"? Spędzą razem wieczór i noc na oglądaniu filmów w telewizji... Póki co pozostaną przyjaciółmi, ale jak to zwykle bywa przyjaźń może być pięknym początkiem miłości, fundamentem mocnego związku.