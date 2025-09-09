M jak miłość, odcinek 1874: Kasia i Mariusz dobiją Jakuba podczas rozwodu! Nie uwierzy w sfałszowane wyniki testów na ojcostwo? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1874 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Rozwód Kasi i Jakuba w 1874 odcinku "M jak miłość" zostanie ogłoszony na pierwszej rozprawie? Wszystko będzie wskazywało na to, że Karscy dogadali się, że nie będzie orzekania o winie Kasi, która zdradziła Jakuba, odeszła do Mariusza, jest w ciąży z mężem, lecz okłamuje i jego i kochanka!

Jakub przed rozwodem z Kasią w 1874 odcinku "M jak miłość" odbierze wyniki testów na ojcostwo

Cały poranek przed rozwodem w 1874 odcinku "M jak miłość" Kuba spędzi w pracy w agencji detektywistycznej, gdzie bezskutecznie spróbuje zająć czymś myśli. Nie dadzą mu spokoju wyniki testów DNA na ojcostwo, które wykazały, że Kasia zaszła w ciążę z Mariuszem. Co prawda Karski nie będzie miał powodu, by wątpić w ich autentyczność, ale jednak coś go tknie, że Kasia mogła posunąć się do kłamstwa i fałszerstwa.

Tak Kasia zachowa się wobec Jakuba podczas rozwodu w 1874 odcinku "M jak miłość"

W sądzie Jakub w 1874 odcinku "M jak miłość" dostanie potężny cios od niewiernej Kasi i jej kochanka! Przyjdzie na rozprawę rozwodową razem z Mariuszem, nie ukrywając się z tą miłością. - Chcę zakończyć tę sprawę raz na zawsze... - zapewni kochanka Kasia.

Tylko dzięki wsparciu Martyny w 1874 odcinku "M jak miłość" Jakub jakoś zniesie widok żony przytulającej się do Mariusza. - Daj spokój - poradzi mu Martyna. Mimo rozwodu Kuba nie przestanie od razu kochać Kasi. Prawnik Karskiego, Piotrek Zduński (Marcin Mroczek), przed wejściem na salę rozpraw przypomni mu, że jeszcze może się wycofać.

- Kuba, to jest ostatnia szansa, żeby zmienić decyzję...

Czy w "M jak miłość" Jakub dowie się, że jest ojcem dziecka Kasi?

Kiedy sąd orzeknie rozwód Kasi i Jakuba w 1874 odcinku "M jak miłość" nie zamienią ze sobą zbyt wiele słów. Mariusz od razu zabierze ciężarną ukochaną z dala od byłego męża. Z kolei Martyna zaprosi Kubę na kawę w bistro "Nasz Zielony Sad". Tam Jakub zwierzy się przyjaciółce, że wie, co ma myśleć na temat wyników testów na ojcostwo.

- Odkąd odebrałem te wyniki, to mam takie dziwne uczucie, że... - przerwie nagle.

Być może po rozwodzie z Kasią Jakub w kolejnych odcinkach "M jak miłość" będzie dociekał prawdy i znajdzie sposób, by dowieść, że to on jest ojcem dziecka, że żona sfałszowała wyniki badań DNA.