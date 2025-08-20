M jak miłość. Romans Artura sprzed lat zniszczy jego małżeństwo? To dlatego Rogowski nigdy nie mówił Marysi, kim jest Elsa

"M jak miłość" odcinek 1873 po wakacjach - wtorek, 9.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Była ukochana Rogowskiego w 1873 odcinku "M jak miłość" po wakacyjnej przerwie znów wkroczy do jego życia? Niezupełnie, bo do Artura dotrze wiadomość, że Elsa Meyer zginęła w wypadku, że doznała poważnych obrażeń i zmarła dwa tygodnie wcześniej. To kardiolog Marek (Tomasz Traczyński) przekaże Rogowskiemu smutną informację. Dlaczego właśnie on? Bo Marek także znał Elsę z studenckich czasów, gdy razem z Arturem prowadzili bujne życie towarzyskie na uniwersytecie w Hamburgu.

Tak Artur Rogowski w 1873 odcinku "M jak miłość" zareaguje na śmierć Elsy

Na wieść o śmierci dawnej ukochanej Rogowski w 1873 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu poczuje smutek i dziwne ukłucie w sercu. Chociaż od lat nie miał z nią kontaktu, nie wiedział, co się dzieje z Elsą, nagle powrócą wspomnienia tego, co przeżyli razem w Niemczech. Jak podaje światseriali.interia.pl Marysia zauważy reakcję męża na przykrą nowinę i domyśli się, że Elsa była dla Artura kimś ważnym, wielką, studencką miłością.

Marysia w 1873 odcinku "M jak miłość" dowie się od Artura, kim była Elsa

Nie będzie naciskać Artura na zwierzenia, ale w 1873 odcinku "M jak miłość" na początku września zapyta wprost, kim była Elsa, co ich łączyło. I właśnie wtedy Rogowski wyzna Marysi dlaczego przez lata nigdy nie wspomniał o Elsie, przemilczał fakt, że podczas studiów był związany z pewną Niemką.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Dorota pozna ostateczną diagnozę! Zboczeniec Hoffman nie odpuści Kindze

- Byliśmy ze sobą kilka miesięcy. W pewnym momencie myślałem... Byłem pewien, że to coś ważnego. Ale potem nagle Elsa musiała wyjechać, straciliśmy kontakt... I tyle, tak to się skończyło... - powie Marysi poruszony Artur.

Kto zadzwoni do Artura po śmierci Elsy w 1873 odcinku "M jak miłość"?

Śmierć byłej dziewczyny Artura w 1873 odcinku "M jak miłość" po wakacjach to nie wszystko. Bo tego dnia Rogowski odbierze telefon od kobiety z Niemiec, która niemal od razu się rozłączy. To oczywiście nie będzie Elsa, ale ktoś jej bardzo bliski. Być może córka zmarłej miłości Artura...

Czy tajemnicza Niemka Elsa była w ciąży z Rogowskim?

Wszystko wskazuje na to, że w następnym sezonie "M jak miłość" od tego momentu idealne małżeństwo Marysi i Artura będzie zagrożone, a romans Rogowskiego sprzed lat wpłynie na przyszłość całej rodziny. Aż strach pomyśleć, co będzie, kiedy się wyda, że Elsa zostawiła Artura, bo była z nim w ciąży... Odpowiedź na to pytanie poznamy najpewniej w kolejnych odcinkach "M jak miłość" jesienią 2025.