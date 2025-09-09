M jak miłość, odcinek 1873: Oto nowa rywalka Natalki. Piękna brunetka odbierze jej Adama Karskiego. Znów zostanie sama - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-09-09 12:24

W 1873 odcinku "M jak miłość" Natalka (Dominika Suchecka) będzie miała nową rywalkę. Do obsady serialu dołączy Marcelina Kieres, która zagra postać Pauli. Kim ona będzie? Piękna brunetka Paula nagle pojawi się w życiu Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg), a ich znajomość zacznie się w łóżku... Pechowo dla Natalii w 1873 odcinku "M jak miłość" przyłapie Adama z piękną brunetką, kiedy odwiedzi komendanta policji w jego domu. Stanie się dla niej jasne, że przeszkodziła im w namiętnej randce. Jak Natalka zareaguje na widok konkurencji? Ucieknie od Adama i znów zostanie sama. Zobacz ZDJĘCIA i poznaj szczegóły.

"M jak miłość" odcinek 1873 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kim będzie Paula, która w 1873 odcinku "M jak miłość" spędzi noc u Adama Karskiego i sprzątnie Natalii sprzed nosa atrakcyjnego szefa posterunku policji w Lipnicy? Nie od razu tożsamość Pauli i jej zamiary wobec Adama wyjdą na jaw, ale nie jest tajemnicą, że Karskiego z piękną brunetką połączy miłosny układ. Dzięki niej Adam będzie chciał wzbudzić zazdrość w Natalii, żeby wreszcie zdobyć jej serce. Bo ile może czekać na to, aż odkocha się w Bartku (Arkadiusz Smoleński), przestanie wzdychać do żonatego przyjaciela! 

Natalka odpuści sobie żonatego Bartka w 1873 odcinku "M jak miłość"

Jak do tego dojdzie, że w 1873 odcinku "M jak miłość" Natalka zrobi krok naprzód w relacji z Adamem i przyłapie go z Paulą? Zacznie się od tego, że spotka się z Bartkiem i Dorotą (Iwona Rejzner) i wreszcie dotrze do niej, że nie ma szans u Lisieckiego. Pocałuje Bartka na oczach jego żony, ale na tym koniec. Życzy małżonkom szczęścia i przypomni Dorocie, że Bartek zawsze kochał tylko ją. 

Hania w 1873 odcinku "M jak miłość" namówi Natalkę na romans z Adamem 

Miejsce Bartka w sercu Natalki w 1873 odcinku "M jak miłość" zajmie Adam? Nie od razu, ale namawiana przez córkę Hanię (Wiktoria Basik) postanowi dać Karskiemu szansę. Wybierze jednak najgorszy moment! 

- Bartek zawsze będzie dla Natalii kimś ważnym. Jest jakieś uczucie, które gdzieś tam się nie spełniło. Ale Natalia czuje duża w sobie chęć, żeby nie ustawać w poszukiwaniu - wyjaśniła Dominika Suchecka w "Kulisach serialu M jak miłość". 

- Nadarzają się takie okazje, które pokazują jej, że faktycznie to szczęście może być gdzieś obok i warto podążyć tą drogą. Zaryzykować i dać szansę komuś innemu. Dużo jest w Natalii takiej niepewności, strachu przed odrzuceniem, ale też chęci, żeby właśnie spróbować i na coś się odważyć - dodała. 

Adam Karski w 1873 odcinku "M jak miłość" przyłapany z tajemniczą brunetką

Kiedy późnym wieczorem Natalka w 1873 odcinku "M jak miłość", bez zaproszenia, odwiedzi Adama w jego domu w Lipnicy, zorientuje się, że coś jest nie tak. Bo Karski wcale się nie ucieszy z jej niezapowiedzianych odwiedzin. Będzie bowiem z kobietą!

- Cześć, mogę wejść na chwilę? - zapyta niepewnie Natalia w 1873 odcinku "M jak miłość". 

- Kotku, to pizza? - rozlegnie się głos z wnętrza domu.

- Nie, nie... - odpowie zaskoczony Adam. 

- To wracaj tu do mnie! Gdzie się podziałeś? - krzyknie kobieta, z którą Karski spędzi tę noc.

- To właściwie nic takiego... Tak chciałam pogadać... - wyjaśni Natalka i już będzie chciała uciec.

- Swoją drogą, ile można czekać na pizzę! - nagle Paula, owinięta w sam ręcznik stanie z nią twarzą w twarz. -  Cześć... - przywita się, przytulając się do Adama. 

- Cześć... do zobaczenia w pracy... - rzuci Natalia na pożegnanie.

Zaraz po jej wyjściu w 1873 odcinku "M jak miłość" Adam wymknie się Pauli, wyjdzie przed domem i będzie chciał zadzwonić do Natalki, żeby się wytłumaczyć z obecności pięknej brunetki. W ostatniej chwili jednak zrezygnuje. Tymczasem zapłakana Natalia pożałuje wizyty u Adama. Kolejny raz zostanie sama, wybierze niewłaściwego mężczyznę. 

