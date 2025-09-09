M jak miłość, odcinek 1873: Dorota zobaczy pocałunek Bartka i Natalki. Nie zostawi tak tego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1873 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zanim Dorota i Bartek w 1873 odcinku "M jak miłość" dotrą do szpitala, gdzie poznają diagnozę lekarza w sprawie jej dalszego leczenia raka mózgu, Lisieccy spotkają się z Natalką i jej córką Hanią (Wiktoria Basik). Zrządzeniem losu natkną się na nie na drodze pod Grabiną, bo Natalii popsuje się w samochód w drodze do szkoły córki. Bartek od razu zaoferuje przyjaciółce swoją pomoc, a Hania ucieszy się, że wujek jak zawsze wybawia ich z opresji.

Natalka pocałuje Bartka przy Dorocie w 1873 odcinku "M jak miłość"

Całej sytuacji będzie się przyglądała Dorota, która w 1873 odcinku "M jak miłość" przez szybę w samochodzie zobaczy, jak Natalka całuje Bartka. Będzie to zwykły pocałunek na powitanie, tylko przyjacielski, ale jednak Natalia zmiesza się, że żona Lisieckiego ich obserwuje.

Tak Dorota zachowa się wobec Natalii w 1873 odcinku "M jak miłość"

W "Kulisach serialu M jak miłość" Iwona Rejzner wyjaśniła, że jej bohaterka pogodzi się z przyjaźnią Bartka i Natalki, ale będzie bardzo ostrożna wobec samotnej policjantki, która kocha się w jej mężu.

- Dorota zaakceptowała istnienie Natalii w życiu Bartka. Oczywiście nie bardzo blisko jej męża, ale gdzieś tam ta tolerancja jest. Dorota przekonała się jak ważne jest zdrowie i ta miłość, której przez całe życie szukała. Jest w końcu szczęśliwa. Cieszy się chwilą i docenia to, co ma. Jak każda kobieta ma swoje marzenia, ale czy przyzna się Bartkowi i czy sama przed sobą jest już gotowa na to, żeby się do tego przyznać? - wyznała Rejzner.

Natalka w 1873 odcinku "M jak miłość" złoży Dorocie i Bartkowi życzenia szczęścia

Zawstydzona Natalka w 1873 odcinku "M jak miłość" spuści wzrok, kiedy dostrzeże na sobie spojrzenie Doroty. Jednak konfrontacji z żoną Bartka nie uniknie. Otwarcie powie Dorocie, że nigdy nie stanie na drodze do ich szczęścia. Natalia da tym samym do zrozumienia, że pogodziła się z porażką, że Bartek wybrał Dorotę, że jej miłość pozostanie nieodwzajemniona.

- Tak się cieszę, że wróciłaś, że wyzdrowiałaś i że jesteś... On bardzo cię kocha... - Natalia... - I życzę wam wszystkiego najlepszego. Serio... Zasługujecie na to... - Dziękuję. Naprawdę doceniam to... - Dorota przytuli Natalkę w 1873 odcinku "M jak miłość".

Po tym spotkaniu z Dorotą i Bartkiem w 1873 odcinku "M jak miłość" Natalka dojdzie do wniosku, że pora iść na przód, dać szansę komuś innemu. Chodzi oczywiście o Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg), młodego komendanta policji, który od dawna liczy na coś więcej. Niestety Natalia wybierze kiepski moment, żeby zawalczyć o Adama. Już wieczorem nakryje Karskiego w domu z piękną brunetką o imieniu Paula (Marcelina Kieres).

