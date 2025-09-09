M jak miłość, odcinek 1873: Ona będzie rywalką Natalki. Piękna brunetka odbierze jej Adama Karskiego. Znów zostanie sama - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1873 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kim będzie Paula, która w 1873 odcinku "M jak miłość" spędzi noc u Adama Karskiego i sprzątnie Natalii sprzed nosa atrakcyjnego szefa posterunku policji w Lipnicy? Nie od razu tożsamość Pauli i jej zamiary wobec Adama wyjdą na jaw, ale nie jest tajemnicą, że Karskiego z piękną brunetką połączy miłosny układ. Dzięki niej Adam będzie chciał wzbudzić zazdrość w Natalii, żeby wreszcie zdobyć jej serce. Bo ile może czekać na to, aż odkocha się w Bartku (Arkadiusz Smoleński), przestanie wzdychać do żonatego przyjaciela!

Natalka odpuści sobie żonatego Bartka w 1873 odcinku "M jak miłość"

Jak do tego dojdzie, że w 1873 odcinku "M jak miłość" Natalka zrobi krok naprzód w relacji z Adamem i przyłapie go z Paulą? Zacznie się od tego, że spotka się z Bartkiem i Dorotą (Iwona Rejzner) i wreszcie dotrze do niej, że nie ma szans u Lisieckiego. Pocałuje Bartka na oczach jego żony, ale na tym koniec. Życzy małżonkom szczęścia i przypomni Dorocie, że Bartek zawsze kochał tylko ją.

Hania w 1873 odcinku "M jak miłość" namówi Natalkę na romans z Adamem

Miejsce Bartka w sercu Natalki w 1873 odcinku "M jak miłość" zajmie Adam? Nie od razu, ale namawiana przez córkę Hanię (Wiktoria Basik) postanowi dać Karskiemu szansę. Wybierze jednak najgorszy moment!

- Bartek zawsze będzie dla Natalii kimś ważnym. Jest jakieś uczucie, które gdzieś tam się nie spełniło. Ale Natalia czuje duża w sobie chęć, żeby nie ustawać w poszukiwaniu - wyjaśniła Dominika Suchecka w "Kulisach serialu M jak miłość". - Nadarzają się takie okazje, które pokazują jej, że faktycznie to szczęście może być gdzieś obok i warto podążyć tą drogą. Zaryzykować i dać szansę komuś innemu. Dużo jest w Natalii takiej niepewności, strachu przed odrzuceniem, ale też chęci, żeby właśnie spróbować i na coś się odważyć - dodała.

Adam Karski w 1873 odcinku "M jak miłość" przyłapany z tajemniczą brunetką

Kiedy późnym wieczorem Natalka w 1873 odcinku "M jak miłość", bez zaproszenia, odwiedzi Adama w jego domu w Lipnicy, zorientuje się, że coś jest nie tak. Bo Karski wcale się nie ucieszy z jej niezapowiedzianych odwiedzin. Będzie bowiem z kobietą!

- Cześć, mogę wejść na chwilę? - zapyta niepewnie Natalia w 1873 odcinku "M jak miłość".

- Kotku, to pizza? - rozlegnie się głos z wnętrza domu.

- Nie, nie... - odpowie zaskoczony Adam.

- To wracaj tu do mnie! Gdzie się podziałeś? - krzyknie kobieta, z którą Karski spędzi tę noc.

- To właściwie nic takiego... Tak chciałam pogadać... - wyjaśni Natalka i już będzie chciała uciec.

- Swoją drogą, ile można czekać na pizzę! - nagle Paula, owinięta w sam ręcznik stanie z nią twarzą w twarz. - Cześć... - przywita się, przytulając się do Adama.

- Cześć... do zobaczenia w pracy... - rzuci Natalia na pożegnanie.

Zaraz po jej wyjściu w 1873 odcinku "M jak miłość" Adam wymknie się Pauli, wyjdzie przed domem i będzie chciał zadzwonić do Natalki, żeby się wytłumaczyć z obecności pięknej brunetki. W ostatniej chwili jednak zrezygnuje. Tymczasem zapłakana Natalia pożałuje wizyty u Adama. Kolejny raz zostanie sama, wybierze niewłaściwego mężczyznę.