M jak miłość, odcinek 1873: Dorota i Bartek w klinice poznają nowe wyniki badań! Nigdy nie będzie w pełni zdrowa? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1873 po wakacjach - wtorek, 2.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota i Bartek na początku następnego sezonu "M jak miłość" w 1873 odcinku będą musieli zmierzyć się z prawdę o jej chorobie nowotworowej. Bo chociaż Kawecka wróciła do Grabiny po długiej eksperymentalnej terapii w klinice onkologicznej w Bostonie w dobrym stanie, jakby była w pełni wyleczona, to będzie za wcześnie na radość małżonków.

Tak się skończyło leczenie Doroty w "M jak miłość". Prawda o chorobie żony Bartka

Już kiedy w poprzednim sezonie "M jak miłość" Dorota kończyła leczenie jej amerykański lekarz, onkolog dr George Davies (Richard Berkley), uprzedził pacjentkę, że to wcale nie oznacza, że ostatecznie pokonała złośliwego raka mózgu - oponiaka. A gdy Dorota i Bartek wrócili do siebie, spędzili romantyczną noc w hotelu, Lisiecki dowiedział się od żony, czy jej powrót oznacza pełne wyleczenie ze śmiertelnej choroby. Przecież lekarze w Polsce nie dawali jej zbyt wielu szans na przeżycie.

M jak miłość. Dorota znów w szpitalu! Olek wda się w bójkę w klinice Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Powiedz, czy ty jesteś już zupełnie zdrowa? - dociekał zaniepokojony Bartek. - Tego nigdy nie będę pewna, ale tak, na tym etapie… można już powiedzieć, że choroba jest w remisji. Oczywiście cały czas będę poddawana leczeniu podtrzymującemu, ale chyba się udało...

Badania Doroty i ostateczna diagnoza w 1873 odcinku "M jak miłość"

Po przerwie wakacyjnej w 1873 odcinku "M jak miłość" Dorotę będzie czekała kolejna wizyta w klinice, tym razem u polskiego onkologa. Razem z Bartkiem nie kryją niepokoju przed tym, co wykażą wyniki nowych badań i czy rak pozostanie w remisji. Wiele wskazuje na to, że o zupełnym wyleczeniu Doroty nie będzie mowy. Kawecka nadal pozostanie pod opieką lekarzy, nie przestanie brać leków, by powstrzymać rozwój nowotworu mózgu.

Ostateczna diagnoza dla Doroty w 1873 odcinku "M jak miłość" będzie sporym rozczarowaniem. Bartek nie opuści jednak żony ani na chwilę.

Chora Dorota znów w szpitalu w nowym sezonie "M jak miłość"

Ostatnie zdjęcia z planu "M jak miłość" z odcinków, które zostaną wyemitowane późną jesienią, wynika że Dorota znów trafi do szpitala. Wygląda więc na to, że dla chorej Doroty i Bartka nowy etap wspólnego życia zacznie się od dalszej walki z chorobą.