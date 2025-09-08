M jak miłość, odcinek 1872: Tajny znak Święcickiego po procesie. Magda zacznie się bać! Podły sąsiad jej nie odpuści - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1872 pierwszy po wakacjach - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zachowanie Święcickiego w sądzie zaszokuje Magdę. Kiedy w 1872 odcinku „M jak miłość” Budzyńska usłyszy wyrok skazujący mężczyznę, powinna odczuć ulgę. I poniekąd tak będzie, ale niestety nie wszystko pójdzie zgodnie z myślą kobiety. Przypomnijmy, że rozprawa przeciwko podłemu sąsiadowi dotyczy wydarzeń z minionego sezonu „M jak miłość”. Kryminalista „polował” na życie Magdy, chciał ją skrzywdzić, a wręcz można śmiało powiedzieć - pozbawić żony Andrzeja życia… Na szczęście wyszło na jaw, że to Święcicki stoi za atakami m.in. w siedlisku. Sąd raczej nie będzie miał wielkich wątpliwości, by skazać podejrzanego. Nawet mimo faktu dziwnego układu Kazimierza z wpływowym bratem, Błażejem (Adrian Budakow).

Magda zobaczy szokujący znak. Święcicki da do zrozumienia, że chce ją zabić!

Kiedy padnie wyrok, wszyscy na sali rozpraw usłyszą, że Święcicki dostaje cztery lata pozbawienia wolności. Nie dojdzie do głośnej afery, buntu i krzyków. Niestety nie zawsze cisza oznacza spokój. Kiedy rozprawa dobiegnie końca, Magda raz jeszcze spojrzy w oczy podłemu mężczyźnie. Wtedy ten zrobi potworny znak, który tylko udowodni, że Budzyńska ma sto procent racji twierdząc, że to jeszcze nie koniec.

- Andrzej, widziałeś? - zapyta Magda.

- Nie, ale co?

- Widziałaś to? - zapyta zaszokowana Magda, kiedy Andrzej z Julią (Marta Chodorowska) zaczną gratulować jej wygranej i przytulać. Niestety Malicka również niczego nie zauważy.

Dramatyczny gest Święcickiego to początek wielkiego dramatu Magdy?

Widzowie w 1872 odcinku „M jak miłość” zobaczą jak Święcicki przykłada dłoń do szyi i po cichu wykonuje ruch ręką, by pokazać gest ścinania głowy. To jawna groźba wobec Magdy. Niestety ani Julia, ani Andrzej nie dostrzegą znaku od potwornego rywala.

To jeszcze nie koniec To się nie skończy - Magda przekaże Budzyńskiemu, będzie wyglądała na zrezygnowaną. Prawnik przytuli żonę, ale chyba sam nie spodziewa się, że to naprawdę nie koniec, a początek dramatu. Jeszcze w tym samym odcinku Święcicki ponownie spotka się z bratem. Każe Błażejowi zniszczyć Magdę. Tylko wtedy odpuści mu długi z przeszłości.