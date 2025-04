M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia przebiegle wybierze klinikę, w której zrobi test na ojcostwo. Tak ogra Karskiego - ZDJĘCIA

Kasia (Paulina Lasota) będzie wiedziała co robić, byle tylko sfałszować wyniki badań na ojcostwo i zmylić Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski). Już w finale sezonu, w 1871 odcinku "M jak miłość" Karska wybierze klinikę, w której podda się badaniom. Uda przed mężem, że sama nie ma jeszcze pojęcia, kto jest ojcem dziecka. To bzdura, bo jeszcze przez zaklepaniem terminu w przychodni, przeczyta wyniki badań i zobaczy na własne oczy, że Jakub to biologiczny ojciec jej dziecka. Wtedy w 1871 odcinku "M jak miłość" Karska zabierze męża do specjalnie wybranej placówki, by tam ostro namącić.