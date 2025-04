M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1871: Aneta pozazdrości Kasi ciąży, ale Olek nie zechce kolejnego dziecka

Aneta (Ilona Janyst) szybko przechodzi od pomysłu do działania. U niej co w sercu, to na języku. W 1871. odcinku serialu „M jak miłość” wiedząc, że Kasia (Paulina Lasota) jest w ciąży, zacznie się zastanawiać nad przyszłością swojej rodziny. A może by tak ją powiększyć…? Szybko dojdzie do wniosku, że powinni z Olkiem (Maurycy Popiel) rozpocząć starania o kolejne dziecko. Najlepiej od razu… Ale Chodakowski będzie miał odmienne zdanie.