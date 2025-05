M jak miłość, odcinek 1870: Dorota podczas leczenia nie była sama! Przyzna się do tego przed Barbarą - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1870 - poniedziałek, 5.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1870 odcinku "M jak miłość" Dorota nadrobi zaległości w Grabinie. Razem z Bartkiem będą mieli czas na rozmowy i spotkania z bliskimi. Początkowo nacieszą się sobą, a zachwycony Lisiecki nie oderwie wzroku od ukochanej żony. Tyle czekał na wiadomości o stanie zdrowia partnerki i nawet nie wiedział, czy kobieta żyje... Na szczęście Dorota powróciła do życia męża, a on wybaczy jej nieodzywanie się i przejście przez chorobę oraz terapię w Bostonie bez informowania go. Ta trudna dla wszystkich sytuacja wreszcie wyjdzie na prostą.

Wizyta Doroty w domu Mostowiaków w 1870 odcinku "M jak miłość"

Dorota z Bartkiem odwiedzą Barbarę, która także martwiła się losem chorej na nowotwór Kaweckiej. To Mostowiakowa była jedną z osób, które podtrzymywały Bartka na duchu. Seniorka pocieszała go i dbała, by był dobrej myśli.

- Tyle cierpienia ile przeszliście... Dorotko, żebyś wiedziała ile on cię szukał - zacznie wzruszona Barbara w 1870 odcinku "M jak miłość". Seniorka będzie szczęśliwa, że może siąść do stołu z Kawecką i Lisieckim i tak normalnie, po ludzku porozmawiać. - A ty też biedna, sama, gdzieś daleko! Niepewna... - doda smutno seniorka.

Dorota w 1870 odcinku "M jak miłość" powie Barbarze, że nie była sama podczas leczenia w Bostonie

- Nie czułam się sama. Jak walczyłam o życie czułam, że Bartek jest przy mnie, myśli o mnie. To dostarczało mi siły, wiary, to pozwoliło mi przetrwać - wyzna szczerze Kawecka w 1870 odcinku "M jak miłość". W ten oto sposób da jasność, że nie była w Stanach sama. W głowie zawsze towarzyszył jej Bartek.

- Bartuś nigdy z ciebie nie zrezygnował - podkreśli poruszona Mostowiakowa.

- Ja miałem takie wrażenie, babciu, że... ty jedna mnie rozumiesz, że są takie uczucia, których nigdy nie da się zapomnieć - uzna Bartek, co tylko podkreśli powagę i piękno chwili.

- To, co was spotkało to jest jak jakaś najpiękniejsza bajka, która w życiu rzadko się zdarza, ale wam się zdarzyła! - wygłosi poruszona Barbara, szczęśliwa z widoku Lisieckiego i Kaweckiej razem, już bez zagrożenia życia.