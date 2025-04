M jak miłość, odcinek 1868: Piękny prezent Franki dla Pawła. Doceni to, jakim jest ojcem dla Antosia - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1868 - poniedziałek, 28.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Franka w 1868 odcinku "M jak miłość" będzie pod dużym wrażeniem tego, jak wspaniale Paweł radzi sobie z opieką nad nowonarodzonym Antonim Lucjanem. Chociaż w trakcie trwania ciąży góralki w jej małżeństwie występował kryzys, na szczęście o złych chwilach nie będzie dłużej mowy. Niebawem Paweł świetnie sprawdzi się w roli ojca i pokaże wszystkim, że umie zadbać o żonę i synka.

Taki prezent Franka wręczy Pawłowi w 1868 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Zduńska w 1868 odcinku "M jak miłość" znajdzie chwilę tylko dla siebie, postanowi wybrać dla Pawła wyjątkowy prezent, którym pokaże jak bardzo docenia jego opiekę nad Antosiem. Zduński zdecydowanie stanie na wysokości zadania, nie będzie się bał zajmować malutkim synkiem.

- To wszystko kupiłaś dla Antosia? - zapyta ciekawy Paweł, kiedy spojrzy na torebki z zakupami.

- Mam coś dla ciebie - przyzna Franka w 1868 odcinku "M jak miłość". Podejdzie do jednej z toreb i wyciągnie z niej koszulkę w rozmiarze Zduńskiego.

- Najlepszy tata na świecie. Ale czad! - przeczyta Paweł na koszulce i bardzo się ucieszy, że ukochana sprawiła mu taki prezent.

- Dla siebie też kupiłam - szybko zrelacjonuje Zduńska i pokaże mężowi podobny prezent, który sprawi sama sobie.

Franka w 1868 odcinku "M jak miłość" zachwycona nowym życiem z Pawłem i małym Antosiem

- Moje maleństwo... - powie niemal wzruszona Franka, kiedy spojrzy na malutkiego Antosia, który będzie grzecznie spał na rękach Pawła. Zduńska poczuje spełnienie, bo przecież tyle marzyła o rodzinie i takich chwilach we troje. To piękny czas w życiu Zduńskich i póki co nic nie wskazuje na to, że coś zniszczy rodzinną sielankę. Oby szczęście u Franki i Pawła trwało jak najdłużej.