M jak miłość, odcinek 1861: Judyta zakochana, ale nie ujawni w kim! Taka będzie reakcja Marysi - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1860: Jakub wyrzuci rzeczy Kasi z domu! Wyniesie się do Martyny - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1861 - poniedziałek, 31.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Od 1861 odcinka "M jak miłość" nie będzie już żadnych wątpliwości, że Judyta kocha się w Marysi, że przesadnie zachwyca się małżeństwem Rogowskich nie dlatego, że ma słabość do Artura, ale jej serce zabiło mocniej to ciepłej, dobrej, delikatnej i wrażliwej przyjaciółki.

Ojciec Judyty w "M jak miłość" nie chce jej znać!

Już od jakiegoś czasu w "M jak miłość" Judyta wysyłała subtelne sygnały, że Marysia jej się podoba. Nie przyznała się do tego, ale to ona wysłała Rogowskiej złotą bransoletkę na Mikołajki z piękną, osobistą dedykacją "Z wyrazem miłości". Nie bez powodu psychoterapeutka widzie samotne życie, nie ma przy sobie nikogo bliskiego. Mimo że jej ojciec, Kosowski (Stanisław Brejdygant) żyje, to nie chce znać Judyty, wyrzekł się córki wiele lat temu, bo nie akceptuje tego, kim ona jest.

Marysia w 1861 odcinku "M jak miłość" ukartuje randkę Judyty i Marka

Kiedy w 1861 odcinku "M jak miłość" Judyta przyjmie zaproszenie Marysi na kolację, nie będzie nawet podejrzewała, że czeka tam na nią kandydat na chłopaka - znakomity lekarz, kardiochirurg Marek. Podczas wspólnie spędzonego wieczoru Rogowscy będą przekonani, że Judyta i Marek idealnie do siebie pasują, tworzyliby ładną parę. Nic bardziej mylnego!

Miłością Judyty w 1861 odcinku "M jak miłość" okaże się bowiem Marysia...

- Judyta potrzebuje wiele czasu, żeby komuś naprawdę zaufać i żeby się tak zupełnie odkryć. Taką osobą jest Maria... Obie mają dystans do świata, mają podobne poczucie humoru. To są takie cechy wspólne, które je łączą. One się po prostu świetnie rozumieją. Jako kobiety! Judyta Marii ufa, czuje się przy niej bezpiecznie - powiedziała Paulina Chruściel w "Kulisach serialu M jak miłość". - Duszyczka Judyty podoba się Marysi...- dodała Małgorzata Pieńkowska.

Judyta w 1861 odcinku "M jak miłość" nie ujawni, w kim jest zakochana!

Oczywiście w 1861 odcinku "M jak miłość" Judyta nie powie Marysi wprost, że ją skrycie kocha, ale uprzedzi przyjaciółkę, żeby jej nie swatała z żadnym facetem, bo jest już zakochana. Zastrzeże przy tym, że nie wyciągnie z niej nic więcej, bo Judyta nigdy nie wyjawi kogo ma na myśli.