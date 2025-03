M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1859: Stan Marcina nagle się pogorszy i sięgnie po leki! Kolejne badania nie dadzą odpowiedzi, co mu jest - ZDJĘCIA, WIDEO

Stan Marcina (Mikołaj Roznerski) w 1859 odcinku "M jak miłość" gwałtownie się pogorszy. Kama (Michalina Sosna) przyłapie ukochanego, kiedy ukochany zażyje kolejną tabletkę. Od razu połączy fakty i domyśli się, że Chodakowski odczuwa silne bóle, dyskomfort, ale nie chce mówić całej prawdy, by nie zadręczać bliskich. W 1859 odcinku "M jak miłość" będzie mowa o badaniach Marcina, ale szybko wyjdzie na jaw, że nie ma jeszcze wyników... Co dolega Chodakowskiemu? Czy to coś bardzo poważnego i należy się martwić? Zobacz WIDEO.