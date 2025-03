M jak miłość, odcinek 1859: Aneta niechcący popchnie Kasię do decyzji o rozstaniu z Jakubem! Nie będzie mogła patrzeć na to, co ona wyrabia – ZDJĘCIA

M jak miłość. Dorota wygra życie, ale straci Bartka! Wyzdrowieje, ale nie będzie miała już po co wracać do męża – ZDJĘCIA, WIDEO

„M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Aneta szybko zauważyła zmiany w zachowaniu Kasi. Pracując z nią miała możliwość obserwowania z pierwszej ręki, jak odradza się w przyjaciółce uczucie do dawno utraconej szkolnej miłości, obecnie architekta. Ale wie też, jakim dobrym i godnym zaufania mężem jest Jakub, który nie zasługuje, by go bez końca zdradzać po kryjomu. Kasia nie chciała jednak dotąd słuchać uwag Chodakowskiej.

Aneta zaszantażuje Kasię w 1856. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1856. odcinku serialu „M jak miłość” Kasia zauważy, że Jakub ją śledzi. Zobaczy jego samochód niedaleko mieszkania Mariusza. W panice poprosi przez telefon o pomoc Anetę, która przyjedzie i okłamie Kubę twierdząc, że umówiła się z Karską i „jej znajomym architektem” na spotkanie, bo chcą z Olkiem (Maurycy Popiel) powiększyć Boryskowi (Tymon Szkopek) pokój. Zaraz potem Aneta zapowie Kasi, że powiadomi Jakuba, co naprawdę się wydarzyło, jeżeli nie zerwie z Mariuszem.

W 1859. odcinku serialu „M jak miłość” Aneta spowoduje, że Kasia poprosi o rozwód

W 1859. odcinku serialu „M jak miłość” Kasia zniknie, zostawiając Jakubowi kilka zdań na kartce i prośbę, by jej nie szukał. Pożegna się też z Mariuszem – SMS-em. Aneta znajdzie ją w jednym z hoteli. Karska się rozpłacze i wyjaśni, że nie chce ranić Kuby, ale Mariusz to miłość jej życia i z niego nie zrezygnuje. Wzburzona Chodakowska nie przejmie się jej wyznaniem – stanie po stronie przyjaciela i ostro powie Kasi, że nie szanuje męża:

- On, jak nikt inny, zasługuje na prawdę. Ma prawo usłyszeć, że już go nie kochasz i że w twoim życiu jest ktoś inny. Czy ty naprawdę myślisz, że ktoś taki jak Kuba zgodzi się na jakieś resztki? Zgodzi się zastąpić miłość litością? Nie dość, że już go zdradziłaś, to teraz chcesz go jeszcze bardziej upokorzyć? Serio?

Pod wpływem Anety wstrząśnięta Kasia postanowi powiedzieć Jakubowi prawdę. Opowie mu w domu o Mariuszu i poprosi o rozwód. Dla Karskiego będzie to katastrofa.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl