M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1856: Tajemniczy klient Marcina podsunie Jakubowi myśl o zdradzie. Zobaczy, że on też ma niewierną żonę! - ZDJĘCIA

Wizyta klienta Marcina (Mikołaj Roznerski) w 1856 odcinku "M jak miłość" da Karskiemu (Krzysztof Kwiatkowski) do myślenia. Jakub podsłucha kawałek zwierzeń mężczyzny, który ma duże podejrzenia co do tego, że jego żona go zdradza! Chodakowski podejdzie profesjonalnie do tematu, a w Karski poczuje, że on sam może znajdować się w niemal tożsamej sytuacji! W 1856 odcinku "M jak miłość" mąż Kasi (Paulina Lasota) weźmie się za prywatne śledztwo dotyczące swojego małżeństwa!