M jak miłość, odcinek 1855: Kamil zacznie podrywać Sylwię! Wrócą stare nawyki Gryca? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1855 - poniedziałek, 10.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1855 odcinku "M jak miłość" Kamil zacznie podrywać Sylwię? Przypomnijmy, że niegdyś Gryc był naczelnym uwodzicielem, podrywaczem i spiskowcem. Długo nie mógł przyjąć do wiadomości, że Magda (Anna Mucha) nie chce z nim być i wybiera Andrzeja (Krystian Wieczorek). Na szczęście odkąd w jego życiu pojawiły się Pola (Hanna Nowosielska) z Anitą (Melania Grzesiewicz), prawnik przewartościował swoje sprawy. Tworzy szczęśliwą parę z Laskowską. Czy aby na pewno?

Sylwia przejmie obowiązki Anity

Już w 1855 odcinku "M jak miłość" Gryc nie powstrzyma się od ostentacyjnych komentarzy względem Kosteckiej. Kiedy prawniczka przyniesie do kancelarii świeże jedzenie z bistro, Kamil nie powstrzyma się od pochwał. Prawniczka będzie musiała przejąć obowiązki Anity, która rozchoruje się i zostanie w domu.

- Dzień dobry, panowie. Jako że Anitka jest chora, to przejęłam jej obowiązki. Kawki i kanapki z bistro - przywita się Sylwia, kiedy wejdzie do biura z opakowaniem jedzenia.

Kamil zachwyci się Sylwią

- Ooo, Sylwia, kocham cię! Naprawdę jeśli Adaś się z tobą nie ożeni, to ja to zrobię! - zachwyci się Gryc. Zacznie całować Kostecką po rękach! Na szczęście Adama nie będzie obok, bo pewnie wybuchłby zazdrością, albo przynajmniej pokusił się o uszczypliwy komentarz. - Zmiana siedziby kancelarii to był świetny pomysł. Dojazd lepszy, czynsz niższy i do bistro rzut beretem - uzna zadowolony Gryc.

Zdradzamy, że scena między Kamilem a Sylwią to oczywiście przyjacielskie żarty. Kamil będzie nadal wierny Anicie. Niestety nie można mówić o sielance w życiu prawnika, ponieważ wpędzi się on w kłopoty. Jeden z jego byłych klientów zagrozi prawnikowi. Bandyta napadnie go na ulicy i pobije! Jeszcze tego samego dnia w 1855 odcinku "M jak miłość" Gryc otrzyma pod drzwi mieszkania kopertę, w której znajdzie się nabój. Anita zauważy, że ukochany ma kłopoty.