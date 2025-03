M jak miłość, odcinek 1855: Dziwne zachcianki Franki w ciąży rozczulą Pawła. Nigdy by tego nie przewidział - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1855: To on zagrozi Piotrkowi. Nowy sąsiad Hoffman poderwie Kingę? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1855 - poniedziałek, 10.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1855 odcinku "M jak miłość" Franka przejdzie samą siebie w miksowaniu smaków i zachcianek. Paweł z rozczuleniem zauważy, że żona ma nieziemski apetyt i wciąż próbuje nowych połączeń smakowych.

- Boże, jakie to pyszne! Co to jest? - zapyta Zduńska przy śniadaniu.

- Zwykły ser. Trochę śmietany, cebuli.

- Niemożliwe, musiałeś coś tutaj dodać, bo smakuje nieziemsko. Ja nie mogę przestać jeść, Paweł! - zacznie się żalić Zduńska.

Zachcianki Franki w ciąży rozbawią Pawła

W trakcie śniadania Paweł z dużym zainteresowaniem zaobserwuje miksy smakowe ciężarnej żony.

- Mógłbyś mi podać te ciasteczka? Te malutkie... - Franka niby wspomni, że musi się trochę ograniczać z jedzeniem, ale z drugiej strony zacznie wybierać kolejne produkty. - Dobre, ale mało wyraziste. Mamy ostry sos? - zapyta Zduńska w 1855 odcinku "M jak miłość". Sięgnie po sos, by polać nim ciastko.

- Ja odpadam... Nie żartuj - Paweł nie będzie mógł uwierzyć w połączenia smakowe, które serwuje sobie żona.

Paweł spróbuje powstrzymać Frankę, a lekarka potwierdzi, że powinna przystopować

Jeszcze tego samego dnia w 1855 odcinku "M jak miłość" Paweł weźmie sobie do serca słowa żony i spróbuje nieco wpłynąć na jej apetyt i wybory jedzeniowe. Kiedy pójdą razem do bistro, przypomni jej o tym, o co go prosi. Zduńska uzna jednak, że jedzenie jest ważniejsze.

Prawdziwy problem zacznie się jednak w gabinecie lekarskim, gdzie ginekolożka spojrzy na wyniki badań Zduńskiej. Wyjdzie na jaw, że Franka naprawdę powinna ograniczyć cukier.

- Pani Franciszko, przejrzałam pani ostatnie wyniki badań, pojawiły się w systemie. Cukier trochę za wysoki... - uzna lekarka, a Zduńska z pewnością pomyśli o wszystkich słodkościach, które zjadła.

Na szczęście cukier ciężarnej Franki zmieści się w górnej granicy normy. Jeśli będzie uważała na to co je, nie powinno być problemu.