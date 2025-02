M jak miłość, odcinek 1855: Barbara jako pierwsza pozna płeć dziecka Franki i Pawła. Ta nowina uraduje Mostowiakową

„M jak miłość" odcinek 1855 - poniedziałek, 10.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1855 odcinku "M jak miłość" Barbara pozna płeć dziecka Franki i Pawła. Ugości Zduńskich w malowniczej Grabinie, gdzie oboje czują się bezpiecznie i błogo. Nic dziwnego, że Mostowiaowa będzie jedną z pierwszych osób, które dowiedzą się o płci dziecka. Głowa rodu jest zawsze wspierająca, mądra i pomocna. To również dzięki niej Paweł przestał pić i uspokoił się na tyle, by przyznać błąd, a potem naprawić małżeństwo z Franką. Barbara wezwała wnuka do Grabiny, gdzie ochłonął i wytrzeźwiał, a następnie podziękował za pomoc i wyruszył błagać żonę o kolejną szansę. Plan Barbary zadziałał.

Franka z Pawłem poznają płeć dziecka w 1855 odcinku "M jak miłość"

Na wizytę do lekarza w 1855 odcinku "M jak miłość" młodzi rodzice pójdą pogodzeni i zjednoczeni. Przejdą przez kryzys, Paweł nie będzie dalej podejrzewał, że ojcem dziecka żony może być Piotrek (Marcin Mroczek). Zaakceptuje cud ciąży i zacznie cieszyć się wspólnymi chwilami z ciężarną żoną.

Zakochani młodzi rodzice udadzą się do gabinetu lekarskiego, gdzie w 1855 odcinku "M jak miłość" specjalistka ogłosi płeć dziecka. Franka z Pawłem ucieszą się jak nigdy!

Barbara jako jedna z pierwszych pozna płeć dziecka Franki i Pawła

Zduńscy przekażą radosne wieści Barbarze. To ona wspierała zarówno góralkę, jak i Pawła. Radosne nowiny przyjmie z dużym entuzjazmem. Oczywiście reszta rodziny oraz bliscy Zduńskich także będą cieszyć się z pięknych informacji. Póki co pozostaje tajemnicą to, czy Franka urodzi chłopca, a może dziewczynkę... Pewnym jest, że wszystko rozstrzygnie się już niebawem, a w kolejnych odcinkach "M jak miłość" będzie kontynuowany wątek ciężarnej Zduńskiej.