M jak miłość, odcinek 1853: List gończy za Justyną! Policja rozpocznie poszukiwania siostry Kasi i oskarży lekarkę o wystawianie fałszywych zwolnień - ZDJĘCIA

W 1853 odcinku "M jak miłość" policja zapuka do drzwi Kasi (Paulina Lasota) i zacznie wypytywać o jej siostrę, Justynę (Magdalena Wieczorek), która od jakiegoś czasu zniknęła bez śladu. Karska, kompletnie zdezorientowana i przerażona, nie będzie wiedziała, co odpowiedzieć, zwłaszcza gdy usłyszy, że funkcjonariusze prowadzą śledztwo w sprawie fałyszywych zwolnień lekarskich. W 1853 odcinku "M jak miłość" sytuacja zrobi się jeszcze bardziej poważna, kiedy okaże się, że Justyna stała się głównym celem poszukiwań, a na dodatek został za nią wystawiony list gończy! Kasia będzie bliska załamania, bo to właśnie jej nazwisko zacznie pojawiać się w kontekście afery, która może przekreślić je medyczną karierę. Czy Karskiej uda się udowodnić niewinność? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ.