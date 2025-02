M jak miłość, odcinek 1848: Marysia pogodzi synów. Przypomni Pawłowi jak Piotrek go kocha - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1848 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1848 odcinku "M jak miłość" Paweł dojdzie do siebie w Grabinie, gdzie wytrzeźwieje i odzyska jasność umysłu. Dzięki Marysi i Barbarze (Teresa Lipowska) odzyska równowagę, którą stracił w Warszawie. Zduński poczuje, że przesadził, a bójka z bratem bliźniakiem chyba w ogóle nie powinna mieć miejsca... Pomyśli także o France (Dominika Kachlik), którą skrzywdził jak nigdy. Czy Paweł wreszcie podejmie dobre decyzje? Marysia mu w tym pomoże.

Paweł z Marysią wrócą wspomnieniami do dawnych lat

Rogowska wejdzie do kuchni, kiedy syn będzie oglądał rodzinne zdjęcie. Zatrzyma wzrok na bliskich, szczególnie na Piotrku. Poczuje żal w sercu i chyba zacznie do niego docierać, że przesadził. Zdjęcia z albumu pozwolą przypomnieć sobie o przeszłości. Rogowska usłyszy historię syna, który zacznie opowiadać o pewnym obozie, gdzie wpadł w kłopoty.

- (...) Podpadłem wtedy kilku gościom, chcieli mnie sprać, ale Piotrek z nimi pogadał i mnie wybronił... - przyzna się Zduński.

- Piotrek bardzo cię kocha. Nigdy by cię nie skrzywdził - powie szczerze Rogowska.

Paweł zrozumie, że popełnił błąd

Zduński dostanie w Grabinie niezłą nauczkę. Pouczająca rozmowa z Marysią da mu do myślenia, ale także Magda (Anna Mucha) wstrząśnie byłym ukochanym. Po tych wydarzeniach pojedzie z powrotem do Warszawy, ale zanim wyruszy w trasę do Bukowiny, by przeprosić Frankę i próbować ją odzyskać, zajrzy do kancelarii brata. Na szczęście Piotrek będzie gotowy na pojednanie, a panowie podadzą sobie rękę na zgodę.

- (...) Wszystko, co dotyczy ciebie, to co czujesz, twoje kłopoty i problemy są moimi problemami. Zawsze tak było i działało w obie strony. Nie rozumiem jak mogłeś pomyśleć, że mogłem ci zrobić takie świństwo... - wyzna Piotrek, dając bratu do zrozumienia, że bardzo mu na nim zależy.

- Nie będę się tłumaczył, znasz mnie, zawsze, kiedy coś udawało mi się w życiu to potrafiłem to spieprzyć koncertowo. Przepraszam, naprawdę jest mi wstyd. Mam nadzieję, że będziemy mogli wrócić do normalności i że będzie między nami tak jak kiedyś... - wytłumaczy Paweł w 1848 odcinku "M jak miłość". Tak dojdzie do pojednania braci Zduńskich.