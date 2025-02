M jak miłość, odcinek 1846: Jagoda nie pogodzi się z myślą, że urodzi chore dziecko! Pomyśli o aborcji? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1846: Pijany Paweł zadręczy Frankę po jej odejściu! Zadzwoni do żony z pretensjami - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1846: Poruszające pożegnanie Bartka z Barbarą! Ucieknie daleko, by zapomnieć o Dorocie? - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1852: Paweł zginie w wypadku? Wyruszy do Franki w góry, ale nie dojedzie na czas! ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1846 - wtorek, 4.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1846 odcinku "M jak miłość" Jagoda i Tadeusz udadzą się na konsultację do specjalisty, aby dowiedzieć się więcej o stanie zdrowia ich nienarodzonego dziecka. Zanim jednak to się wydarzy, Kiemliczową dopadną ogromne wątpliwości. Jagoda zacznie odczuwać lęk i niepewność, co sprawi, że koniecznie będzie musiała podzielić się swoimi obawami z Tadeuszem. Kobieta zacznie zastanawiać się, czy będzie w stanie podołać wyzwaniu, jakim jest wychowywanie chorego dziecka i czy ich życie nie zamieni się w ciągłą walkę o jego zdrowie...

Jagoda w 1846 odcinku "M jak miłość" przerwie ciążę?

Zdradzamy, że w 1846 odcinku "M jak miłość" Jagoda znajdzie się w emocjonalnym potrzasku. Myśl, że jej córeczka może urodzić się z wadą serca, zacznie przytłaczać ją do granic wytrzymałości. Kobieta będzie miała wrażenie, że jej świat właśnie runął, a życie, o którym marzyła z Tadeuszem już nigdy nie będzie takie samo. Strach przed niepewności sprawi, że Jagoda zacznie zadawać sobie pytanie, czy da radę wychować chore dziecko?

M jak miłość odcinek 1846 ZWIASTUN. Pijany Paweł obrazi Frankę! To będzie rozpad rodziny Zduńskich? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Jagoda, co się dzieje? Źle się czujesz? - Nie, wszystko w porządku tylko jeśli dziecko rzeczywiście ma wadę serca, to co my wtedy zrobimy? Boże, ja nawet nie chcę myśleć, tak bardzo się boję. Powiedz mi, że wszystko będzie dobrze. - Wszystko będzie dobrze. Umówmy się, że robimy te badania na wszelki wypadek

Jagoda w 1846 odcinku "M jak miłość" zgodzi się na poważną operację!

Po usłyszeniu diagnozy, która niestety potwierdzi najgorsze obawy Artura Rogowskiego, Jagoda i Tadeusz usłyszą o możliwości przeprowadzenia operacji jeszcze w momencie trwania jej ciąży. W 1846 odcinku "M jak miłość" Kiemliczowie będą musieli podjąć decyzję, czy podjąć ryzyko i walczyć o życie ich córki, czy też rozważyć przerwanie ciąży, aby oszczędzić jej cierpienia.

W obliczu tak trudnej sytuacji Jagoda i Tadeusz będą musieli na poważnie zastanowić się nad swoją decyzją, jednak już teraz możemy zdradzić, że przerwanie ciąży będzie dla małżeństwa ostatnim wyborem z możliwych. Choć wewnętrze rozterki będą narastać , a decyzja stanie się coraz bardziej paląc Jagoda zdecyduje się na operację w trakcie ciąży.