M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1846: Barbara jak anioł stróż uratuje Bartka przed śmiercią! Cudem uniknie najgorszego - ZDJĘCIA

W 1846 odcinku "M jak miłość" życie Bartka (Arkadiusz Smoleński) zawiśnie na włosku! Po ucieczce Doroty (Iwona Rejzner) Lisiecki postanowi opuścić Grabinę, ale jego podróż niemal zakończy się tragicznie. Zmęczenie i stres sprawią, że Bartek zaśnie za kierownicą i wpadnie w śmiertelnie niebezpieczną sytuację! Na szczęście, w ostatniej chwili zadzwoni do niego Barbara (Teresa Lipowska) i dosłownie uratuje mu życie. Jak anioł stróż wyrwie go ze snu i uratuje przed katastrofą. W 1846 odcinku "M jak miłość" Lisiecki cudem uniknie najgorszego! Czy to będzie dla Bartka znak ostrzegawczy? Poznaj szczegóły i zobacz ten moment w naszej GALERII ZDJĘĆ.