M jak miłość, odcinek 1841: Tajna misja Marcina i Jakuba. Chodakowski wróci do dawnej formy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1841 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1841 odcinku "M jak miłość" Marcin z Jakubem podejmą się kolejnego zlecenia w agencji detektywistycznej. Przerwa w pracy Marcina dobiegła końca, bo mężczyzna odzyskał wspomnienia i "dawne" życie. Znów pokaże, że jest świetnym specjalistą. Wraz z Jakubem podejmą się tajnej misji dla klienta, który zleci zrobienie zdjęć i zebranie potrzebnych materiałów w pewnej sprawie. Chodakowski znów zaryzykuje, co potem nieźle się opłaci.

Misja Marcina i Jakuba w 1841 odcinku "M jak miłość"

Detektywi wyruszą na nocne zlecenie, podczas którego zakapturzony Marcin zdobędzie zdjęcia dla klienta. Karski podjedzie do przyjaciela, by ten szybko wsiadł w auto. Obaj zachowają najwyższą ostrożność, byleby nie zostali zauważeni. Kiedy Marcin zasiądzie na siedzeniu dla pasażera, od razu wyjmie aparat i pochwali się przed przyjacielem solidnymi dowodami, które zebrał.

- Zobacz, jakby pozowali. Świetny materiał, jutro wysyłam do klienta - Marcin w 1841 odcinku "M jak miłość" będzie dumny z siebie, że tak dobrze wykonał powierzoną mu pracę.

Jakub będzie dumny z formy Marcina

Karski z uśmiechem zauważy, że przyjaciel świetnie odnajduje się w pracy po przerwie spowodowanej problemami z amnezją. Będzie dumny z Chodakowskiego.

- Fajnie cię widzieć w takiej formie. Lubimy tę robotę, co? - podpyta Jakub.

- Oj lubię, lubię... Czuję, że żyję. Jak to robię, to nie mam najmniejszych wątpliwości, że to jest właśnie to, co chcę robić - uśmiechnie się Chodakowski.

- Tylko wiesz, to aż praca i tylko praca. Na koniec dnia trzeba wyjść z tej roboty i wrócić do domu i docenić, że się go ma - przyzna Karski. Nie dopowie jednak, że między nim a Kasią (Paulina Lasota) nie jest ostatnio dobrze.