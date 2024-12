M jak miłość, odcinek 1840: Adam odegra się na Natalce! Przez Bartka znów narazi się Karskiemu i usłyszy groźby komendanta

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Adam Karski w 1840 odcinku "M jak miłość" nie zapomni Natalce tego, że chciała się z nim przespać w zamian za wolność dla Bartka, za to, by komendant nie wniósł przeciwko niemu oskarżenia o pobicie! To on upokorzył podwładną mu policjantkę, bo chciał w ten sposób sprawdzić jak wiele jest w stanie zrobić dla nieodwzajemnionej miłości. I wszystko wskazuje na to, że służbowe relacje Natalki z Adamem mocno na tym ucierpią. Czy szef będzie się mścił na Natalii, że dała mu nadzieję, że między nimi do czegoś dojdzie, a tak naprawdę cały czas kocha się w Bartku?

Natalka w 1840 odcinku "M jak miłość" pożałuje, że uwikłała się w związek z Adamem Karskim

Już w 1840 odcinku "M jak miłość" Natalka znów przekona się do czego jest zdolny Adam! Szybko pożałuje tego, że uwikłała się w bliską relację z komendantem policji, który teraz wykorzysta swoją pozycję i zagrozi jej karierze. A zacznie się od tego, że Karski powierzy Natalce kolejne śledztwo w sprawie grasującego w Lipnicy i w okolicach gangu samochodów.

Natalka nie wykona służbowego polecenia Adama w 1840 odcinku "M jak miłość"

Na pierwszym etapie kryminalnej sprawy Natalka w 1840 odcinku "M jak miłość" będzie miała za zadanie przesłuchanie przerażonego chłopaka o imieniu Jacek, który był świadkiem kradzieży dokonanej przez gang! Niestety Natalia nie wykona polecenia Karskiego, bo przez rozmowę z Bartkiem spuści się na spotkanie ze świadkiem, który ostatecznie zrezygnuje z zeznań.

Adam Karski w 1840 odcinku "M jak miłość" zagrozi Natalce postępowaniem dyscyplinarnym

Za tę wpadkę Natalkę w 1840 odcinku "M jak miłość" czeka konfrontacja z Adamem. Nie dość, że komendant policji odbierze jej przydzieloną sprawę i powierzy ją Rafałowi Stadnickiemu, to jeszcze jak podaje "Świat Seriali" zacznie Natalii grozić. Z ust Karskiego padnie ostrzeżenie, że za niedopełnienie obowiązków będzie ją czekało postępowanie dyscyplinarne.

Zwłaszcza, że z ustaleń Rafała w 1840 odcinku "M jak miłość" będzie wynikało, że ważny świadek wyjechał ze wsi, co skomplikuje śledztwo w sprawie gangu. Jak Natalka wybrnie z problemów w pracy, za którymi będzie oczywiście stał konflikt z Adamem?

Jeszcze tego samego dnia Karski wypomni Natalce, że zakochała się w Bartku bez wzajemności i będzie tego żałować. Wygląda na to, że odtrącony przez nią Adam odegra się jeszcze nie jeden raz...