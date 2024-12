M jak miłość, odcinek 1836: Barbara przed ślubem Marty zabierze Jacka na grób Lucjana! Złoży jej ważną obietnicę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1836 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 1836 odcinku "M jak miłość" Marta zabierze Jacka na grób Lucka. To wyjątkowe miejsce dla seniorki rodu, która regularnie pisze listy do zmarłego męża i nadal czuje z nim nierozerwalną więź. Nie da się ukryć, że małżeństwo Basi i Lucka jest często stawiane jako wzór do naśladowania. Jacek będzie zdawał sobie z tego sprawę, więc chętnie wybierze się na grób zmarłego męża Mostowiakowej. Tym bardziej, że w 1836 odcinku "M jak miłość" Marta będzie zajęta przygotowaniem do ślubu, w czym pomoże jej siostra Marysia (Małgorzata Pieńkowska).

Barbara i Jacek na grobie Lucjana w 1836 odcinku "M jak miłość"

Mostowiakowa zabierze byłego/przyszłego męża córki na grób Lucka. Tam poważnie porozmawiają. Nie jest przecież tajemnicą, że Wojciechowska i Milecki mają trudną, wyboistą przeszłość. Ich miłość nie przetrwała próby, ale mężczyzna będzie pewny, że tym razem wszystko się ułoży.

- Mamo, wiem, że się martwisz, ale tym razem nie zawiodę, obiecuję - powie pewny siebie Jacek w 1836 odcinku "M jak miłość". Barbara potraktuje go łagodnie.

Poważna rozmowa Barbary i Mileckiego przed ślubem z Martą w 1836 odcinku "M jak miłość"

- Mam nadzieję, że dotrzymasz słowa. Zobacz, Lucjan wszystko słyszy... - przypomni Mostowiakowa, wskazując na grób Lucka. - Wiem, Jacku, że mieliście w życiu różne momenty, dobre i złe... Zwątpienia, wahania, ale los tak chciał, że odnaleźliście się na nowo i chyba zasługujecie na wspólne, szczęśliwe życie. I Martusia, i ty... - wyzna Barbara.

- Tak będzie, a ja zrobię wszystko, żeby nam się udało - podsumuje Milecki i razem z matką Marty wrócą do rodzinnego domu w Grabinie, by tam przygotować się do ceremonii. Zdradzamy, że do ślubu dojdzie, Marta z Jackiem powiedzą sobie "tak", a zabawa weselna odbędzie się w siedlisku Budzyńskich w Grabinie.