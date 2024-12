M jak miłość, odcinek 1835: Oburzająca propozycja Karskiego. Natalka zgodzi się na wspólną noc z Adamem za wolność Bartka! - ZDJĘCIA

- Mocno cię uderzył? Pokaż... - Natalka nie będzie wiedziała, jak zacząć trudną rozmowę z szefem.

- O co ci chodzi? - Karski nie będzie w nastroju.

- Bartek przegiął i to strasznie i to jest oczywiste, ale wiesz, co mu grozi? Czynna napaść na policjanta na służbie to już są zarzuty prokuratorskie! - Natalka szybko przejdzie do rzeczy.

- Mógł o tym pomyśleć wcześniej.

- Proszę cię, nie wnoś oskarżenia. On cię przeprosi...

- A na cholerę mi jego przeprosiny?