M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1835: Michał wściekły na matkę. Zobaczy, jak knuje za jego plecami u Mostowiaków

W 1835. odcinku serialu „M jak miłość” dojdzie do wielkiej awantury między Michałem (Igor Pawłowski) a jego matką (Marta Bizoń), która wciąż myśli, że jej syn to nastolatek i może nim nadal kierować. Kiedy dojdzie do wniosku, że utalentowany piłkarz dla Basi (Karina Woźniak) być może zrezygnuje z ważnych testów kwalifikacyjnych, pobiegnie do Barbary (Teresa Lipowska) i oskarży jej wnuczkę o to, że niszczy Michałowi karierę sportową. Chłopak ją usłyszy, a potem bardzo się na nią wkurzy...